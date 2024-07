Tani dostawczak z dieslem. Na polskim rynku pojawił się Maxus Deliver 9

Segment vanów zyskał w Polsce nowego zawodnika. To chiński Maxus Deliver 9 oferowany nad Wisłą z dwulitrowym silnikiem wysokoprężnym. Turbodoładowany motor z wtryskiem common rail i czterema zaworami na cylinder legitymuje się mocą 150 KM i momentem obrotowym na poziomie 375 Nm. Jednostka spełnia wymagania normy Euro 6E. Napęd jest przenoszony na koła przednie za pośrednictwem sześciostopniowej, manualnej skrzyni biegów.

Furgon i podwozie do zabudowy

Klienci w Polsce otrzymują do wyboru wersję furgon oraz podwozie do zabudowy. Obie odmiany mogą holować przyczepę o masie do 2800 kg. Furgon jest dostępny na polskim rynku w jednym rozmiarze - to wersja L3H2 o długości 594 cm, szerokości 206,2 cm i wysokości 253,5 cm. Ładowność wynosi 1185 kg, a objętość przestrzeni ładunkowej – 11,55 m3. Podwozie do zabudowy ma długość 6,2 m, a jego ładowność wynosi 1445 kg. W ofercie polskiego dystrybutora marki Maxus znajduje się szereg opcji zabudowy, w tym m.in. zabudowa izotermiczna, kontener, wywrotka czy skrzynia.

Maxus Deliver 9 Fot. SAIC Motor

Wyposażenie samochodu Maxus Deliver 9

Pojazd pod względem bezpieczeństwa jest wyposażony w: sześć poduszek powietrznych, system ESP, kamerę cofania, czujniki parkowania z przodu i z tyłu, asystenta wspomagającego ruszanie pod górę HHC, system ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu i pojazdach w martwym polu lusterek oraz tempomat.

Elementy z zakresu komfortu to: klimatyzacja, system bezkluczykowego dostępu, elektrycznie sterowane szyby i lusterka, podgrzewane fotele, wielofunkcyjna kierownica czy system multimedialny z 12,3-calowym ekranem dotykowym z Apple CarPlay i Android Auto, a także tunerem DAB. Jak informuje producent, poziom hałasu w kabinie wynosi 47 dB, co jest wynikiem zbliżonym do samochodów osobowych.

Maxus Deliver 9 - cena w Polsce

Samochód można zamówić u autoryzowanych dealerów w Polsce. Pierwsze egzemplarze klienci będą mogli odebrać jeszcze w lipcu. Cena Maxusa Deliver 9 w wersji van wynosi 134 900 zł netto, ale importer oferuje auta do końca wakacji w promocyjnej cenie 111 990 zł netto. Samochód dostawczy jest objęty 5-letnią gwarancją z limitem do 160 tys. km, opcjonalnie jest możliwość jej wydłużenia do 8 lat lub 200 tys. km.

Za import z Chin samochodów marki Maxus odpowiada norweska spółka Rutebileiernes Standardiserings Aksjeselskap (RSA), operująca w: Norwegii, Szwecji, Danii, Finlandii, Islandii, Niemczech, na Wyspach Owczych, Grenlandii oraz w Polsce. W materiale wykorzystano zdjęcia producenta.