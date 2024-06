Nowa wersja popularnego modelu użytkowego powstaje wyłącznie w Polsce. Zakłady Volkswagen Poznań we Wrześni są jednymi z najmłodszych i najnowocześniejszych w całym koncernie Volkswagen. Zbudowano ją od podstaw i uruchomiono w 2016 roku. Obecnie w fabryce pracuje ponad 3 tysiące osób, a energia, która ją zasila pochodzi m.in. z paneli fotowoltaicznych. W zeszłym roku załoga fabryki we Wrześni wyprodukowała ponad 97 tys. samochodów, z których większość stanowiły właśnie Craftery. Auto po modernizacji bez zmian cechuje się dostępnością szerokiej gamy typów nadwozi. W ofercie nie brakuje różnych klas wagowych, dwóch długości rozstawu osi, zmiennej długości całkowitej oraz wysokości.

Cechy szczególne nowego Volkswagena Craftera

Cechą charakterystyczną Volkswagena Craftera jest teraz 10,3-calowy lub opcjonalnie 12,9-calowy wyświetlacz wyróżniający się intuicyjną obsługą. Samochód otrzymał również nowy system sterowania głosowego online dla wielu funkcji pojazdu. Nowością jest również zintegrowanie sterowania głosowego z chatem ChatGPT. Inną nowością jest wprowadzony system zarządzania bezpieczeństwem cyfrowym pojazdu, stanowiący ochronę przed atakami hakerskimi, czy wyciekiem danych.

We Wrześni rozpoczęła się produkcja nowego Volkswagena Craftera Fot. Volkswagen

Nowe rozwiązana podnoszące bezpieczeństwo jazdy

Crafter wyróżnia się także nowymi i bardzo licznymi systemami wspomagania kierowcy. Użytkownik będzie miał do dyspozycji m.in. system ostrzegający o pieszych czy rowerzystach znajdujących się z boku samochodu. Systemów będzie jednak znacznie więcej. Wszystkie nowe wersje Craftera będą w przyszłości wyposażone m.in. w system utrzymywania pasa ruchu, dynamiczny wyświetlacz znaków drogowych, ogranicznik prędkości oraz dostępny opcjonalnie akustyczny system Park Distance Control dla obszaru z tyłu pojazdu.

Po raz pierwszy, jako opcja, w nowym Crafterze dostępna będzie funkcja Travel Assist, która integruje kilka systemów i funkcji bezpieczeństwa. Po ich połączeniu samochód może automatycznie zahamować, utrzymywać się na pasie ruchu, podążać za innymi pojazdami w korku lub monitorować ruch uliczny przed sobą. W materiale wykorzystano zdjęcia producenta.