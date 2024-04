Dostawczak z Polski po zmianach. MAN TGE teraz ma do 27 systemów wspomagających

MAN TGE produkowany w Polsce, w fabryce Volkswagen Poznań w Białężycach koło Wrześni, otrzymał poważne zmiany technologiczne. O ile w wyglądzie zewnętrznym lifting jest kosmetyczny, tak już w przypadku wnętrza aktualizacja jest bardzo szeroko zakrojona. Całkowicie przeprojektowano deskę rozdzielczą oraz wzbogacono wyposażenie. W wersji furgon pojazd może mieć dwa rozstawy osi, trzy długości pojazdu od 5986 mm do 7391 mm, trzy wysokości pojazdu od 2355 mm do maksymalnie 2835 mm oraz ładowność sięgającą 18,4 m3. Dopuszczalna masa całkowita wynosi 5,5 tony.

Nowa deska rozdzielcza

W części środkowej pojawił się duży niezależny wyświetlacz, wymieniono kierownicę wielofunkcyjną, dodano zestaw w pełni cyfrowych wskaźników oraz przede wszystkim zastosowano nowy system informacyjno-rozrywkowy sterujący multimediami i funkcjami pojazdu, który w modelu TGE otrzymał nazwę MAN Media Van. Dostępne będą trzy warianty systemu obsługiwanego z poziomu dotykowego ekranu: MAN Media Van z ekranem 10,4", MAN Media Van Navigation z ekranem 10,4" oraz MAN Media Van Navigation Business, z ekranem 12,9". Aktualizacje systemu oprogramowania będą przeprowadzane zdalnie.

MAN TGE Next Level Fot. MAN

Lepsze wyposażenie standardowe

W podstawie pojawia się indukcyjna ładowarka umożliwiająca bezprzewodowe ładowanie urządzeń mobilnych. Tuner DAB, interfejs Bluetooth oraz interfejs MAN SmartLink do bezprzewodowej integracji ze smartfonami (Android Auto lub Apple CarPlay) to także funkcje dostępne już w standardzie. Klienci na starcie mogą liczyć także na system dostępu bezkluczykowego Keyless Go i elektryczny hamulec postojowy. Użytkownik w kokpicie znajdzie do czterech portów USB-C służących do przesyłania danych i ładowania urządzeń mobilnych z ładowarki o mocy 45 W. Dwa porty pod konsolą środkową, jeden u góry deski rozdzielczej i jeden nad przednią szybą.

MAN TGE w wersji z automatyczną skrzynią biegów nie ma już znanej z poprzednich modeli dźwigni zmiany biegów. Do wybierania trybów jazdy służy selektor umieszczony przy kierownicy. To rozwiązanie zwiększa dostępną przestrzeń w kabinie, podobnie jak nowy elektryczny hamulec postojowy, który jest uruchamiany za pomocą przycisku w kokpicie. Tym samym wyeliminowano dźwignię hamulca ręcznego, która w poprzednich modelach znajdowała się obok fotela kierowcy.

W MAN TGE Next Level dostępna będzie cyfrowa usługa MAN ServiceCare, która zapewni płynną komunikację pomiędzy operatorem pojazdu, a warsztatem. MAN ServiceCare, to cyfrowy system zarządzania konserwacjami i naprawami dla użytkowników pojazdu.

27 systemów wspomagających kierowcę

Producent informuje, ze dzięki nowym jednostkom sterującym i nowym radarom oraz kamerom poprawiono działanie systemów bezpieczeństwa i wspomagania kierowcy. Dostępnych jest jedenaście nowych systemów wspomagających, co daje łącznie 27 systemów wsparcia w ofercie. Całkowicie nowymi są na przykład system monitorowania martwego pola oraz ostrzeżenia przy ruszaniu. Są one obecnie w standardowym wyposażeniu wszystkich pojazdów MAN TGE o masie powyżej 3,5 tony z homologacją N2 oraz w ramach opcji w pojazdach z homologacją N1.

Nowością są także opcjonalne systemy asystentów: Cruise Assist, Cruise Assist Plus i asystent skręcania. Ponadto prawie wszystkie systemy zostały zmodyfikowane. Rozszerzono też ich funkcje. Na uwagę zasługuje także rozbudowana lista systemów wspomagających, które są obecnie standardowym wyposażeniem pojazdów. Każdy MAN TGE Next Level zawiera funkcje: wykrywania zmęczenia, informacji o znakach drogowych, inteligentnego asystenta prędkości, asystenta hamowania awaryjnego, asystenta parkowania, aktywnego asystenta utrzymywania pasa ruchu, tempomatu oraz w system kontroli ciśnienia powietrza w oponach.

Nowością w wyposażeniu standardowym pojazdów MAN TGE z homologacją N1 jest także poduszka powietrzna pasażera oraz system rejestracji danych z wypadków. System ten rejestruje i przechowuje krytyczne parametry i informacje związane z kolizją, które są zapamiętywane na krótko przed, w trakcie oraz bezpośrednio po zderzeniu. Dzięki niemu w pamięci przechowane zostaną ważne dane, które umożliwią badanie wypadków i analizowanie działania urządzeń zabezpieczających. Poduszka powietrzna pasażera z przodu jest dostępna jako opcja w pojazdach z homologacją N2.

Silnik 2.0 TDI w trzech wersjach mocy

Jeśli chodzi o napęd, w ofercie zaszły niewielkie zmiany. Pod maską tradycyjnie należy się spodziewać wysokoprężnego motoru 2.0 TDI, łączonego z 6-biegową manualną skrzynią biegów lub opcjonalnie z 8-biegową skrzynią automatyczną DSG. Poprzedni silnik podstawowy o mocy 75 kW (102 KM) nie będzie już oferowany, ze względu na ograniczone zainteresowanie ze strony klientów. W standardzie dostępne będą teraz silniki o trzech mocach: 103 kW (140 KM), 120 kW (163 KM) i 130 kW (177 KM)

MAN TGE Next Level Edition

Produkcja pierwszych wariantów modelu MAN TGE Next Level rozpocznie się w czerwcu 2024 roku. Zamawiać można już m.in. wersję specjalną TGE Next Level Edition, wyróżniającą się akcentami wizualnymi. Jest ona dostępna w premierowej kolorystyce Pale copper metallic, z osłonami lusterek w kolorze Piano black, wygiętą listwą na zderzaku w kolorze srebrnym, emblematem "Next" na przednim grillu oraz z 17-calowymi felgami aluminiowymi w kolorze srebrnym lub opcjonalnie czarnym. W materiale wykorzystano zdjęcia producenta.