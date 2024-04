W świecie aut dostawczych dawno nie było tylu premier. Nowe, lub mocno odnowione modele pokazują w tym roku takie firmy jak m.in. Citroen, Fiat, Ford, Mercedes, Opel, Peugeot czy Volkswagen. Skąd takie pospolite ruszenie? Już w połowie 2024 r. wchodzą w życie nowe unijne regulacje dotyczące obowiązkowego wyposażenia samochodów dostawczych. Z perspektywy nabywców oznacza to poprawę wyposażenia. Innymi słowy, będzie jeszcze więcej układów zwiększających bezpieczeństwo jazdy.

REKLAMA

Zobacz wideo Najbardziej uśmiechnięty samochód na świecie - ID Buzz [AUTOPROMOCJA]

Dla Volkswagena oznacza to m.in. premierę modelu Crafter. Choć producent chętnie używa określenia nowy, to istocie jest to poważnie zmodernizowany samochód. To akurat żadna ujma dla Volkswagena. W świecie aut służących do ciężkiej pracy i transportu ładunków czas płynie wolniej i nikt tak często nie świętuje premier jak w przypadku aut osobowych.

Premiera w Polsce - Volkswagen Crafter. Rocznik modelowy 2025 Tomasz Okurowski

Premiera w Polsce - Volkswagen Crafter. Rocznik modelowy 2025 Tomasz Okurowski

Święty spokój dla fabryki

Premiera Volkswagena Craftera to dość istotna wiadomość dla Polski. W końcu model powstaje w zakładach w Białężycach koło Wrześni. Dla fabryki to kolejny krok w kierunku zabezpieczenia przyszłości. Podobnie w przypadku kooperantów. Już aż 167 polskich firm dostarcza podzespoły do produkcji aut w Volkswagen Poznań. W praktyce oznacza pokrycie aż 60 proc. zapotrzebowania zakładów. Także ich przyszłość jest odpowiednio zabezpieczona. Nie jest bowiem tajemnicą, że w branży motoryzacyjnej łatwiej o wiadomości o redukcji zatrudnienia i zamykaniu zakładów niż nowych inwestycjach.

W warszawskim Volkswagen Home poznałem więcej szczegółów na temat samochodu, który trafi do salonów jako rocznik modelowy 2025. Jego produkcja ruszy już w maju, więc do odliczenia pozostało już tylko kilka tygodni. Znamienne, że większość wyprodukowanych egzemplarzy trafi za granicę (przewidziano mnóstwo odmian nadwoziowych, by pokryć jak najwięcej segmentów na rynku). Nie powinno to dziwić, gdyż tylko Białężyce są odpowiedzialne za model w całej grupie.

Volkswagen Crafter. Rocznik modelowy 2025 Volkswagen

Egzemplarze, które pozostaną w kraju będą dość dobrze wyposażone. Znamienne, że w standardzie na polski rynek przewidziano bogatsze wyposażenie niż np. dla Niemiec. Dobrym przykładem są multimedia. U naszych zachodnich sąsiadów najtańszy Crafter zawiera tylko instalację radiową. W Polsce można zaś liczyć na seryjne radio z kolorowym wyświetlaczem sterowanym dotykowo (do wyboru wersja 10,3" oraz 12,9"), czujniki parkowania z przodu i z tyłu oraz na klimatyzację. Tak skonfigurowana odmiana specjalnie na krajowy rynek będzie oznaczana jako Optimum i Optimum +. Cennik zaczyna się od kwoty 144 tys. zł. netto.

Premiera w Polsce - Volkswagen Crafter. Rocznik modelowy 2025 Tomasz Okurowski

Premiera w Polsce - Volkswagen Crafter. Rocznik modelowy 2025 Tomasz Okurowski



W dostawczym Volkswagenie pojawi się sporo rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa. Stąd udany opcjonalny asystent Travel Assist, który wspomaga kierowcę podczas jazdy po drogach krajowych jak i niższych kategorii (układ bazuje na danych z pokładowej nawigacji i pomaga np. dostosować prędkość podczas zbliżania się do zakrętów, skrzyżowań czy węzłów drogowych). Nie zabrakło także monitorowania otoczenia BSIS, by ograniczyć ryzyko kolizji z pieszym czy rowerzystą. Uwzględniono także kamerę do rozpoznawania znaków drogowych czy ogranicznik prędkości (układ ISA).

Nowy Crafter oznacza jedną, ale jakże dość symboliczną zmianę. Volkswagen rezygnuje z dźwigni tradycyjnego hamulca ręcznego. Wraz z nową wersją pojawi się tylko elektrycznie sterowany hamulec postojowy. Jestem ciekaw ile osób będzie za tym tęsknić.