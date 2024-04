Volkswagen Crafter po liftingu. Zmiany dostrzegalne głównie we wnętrzu

Volkswagen Crafter produkowany wyłącznie w Polsce, w fabryce Volkswagen Poznań w Białężycach koło Wrześni, powstaje jako furgon, pojazd skrzyniowy, podwozie, kamper, czy baza dla dalszej zabudowy. Auto debiutowało na rynku w 2016 roku i po kilku latach nadszedł czas poważnej modernizacji technicznej. O ile w wyglądzie zewnętrznym zmiany są kosmetyczne, tak już w przypadku wnętrza mowa o całkowicie przeprojektowanej desce rozdzielczej oraz nowym wyposażeniu. Pod maską tradycyjnie należy się spodziewać wysokoprężnego motoru 2.0 TDI, łączonego z 6-biegową manualną skrzynią biegów lub opcjonalnie z 8-biegową skrzynią automatyczną DSG. Cena auta w Polsce nie jest jeszcze znana. Rynkowy debiut zaplanowano na pierwszą połowę maja, wtedy też na stronie internetowej producenta ruszy konfigurator. Więcej o samochodach dostawczych piszemy na Gazeta.pl.

Nowy wygląd wnętrza i zmiany w obsłudze auta

Do nowości należą cyfrowe zegary (Digital Cockpit), nowa jest także wielofunkcyjna kierownica oraz doszły liczne systemy wsparcia kierowcy. Hamulec ręczny i przełącznik automatycznej skrzyni biegów zostały przeprojektowane, podobnie jak elementy sterujące funkcjami oświetlenia, przyciski w obszarze konsoli środkowej i wszystkie otwory wentylacyjne.

W centralnym punkcie deski rozdzielczej ulokowano 10,3-calowy lub opcjonalnie 12,9-calowy wyświetlacz systemu infotainment bazujący na najnowszym, modułowym systemie infotainment MIB. Został on zaprojektowany i zaaranżowany tak, by wyglądał niczym wolnostojący. System posiada nowo opracowany interfejs graficzny. Wyświetlacz został podzielony na dwa stale widoczne paski dotykowe i ekran główny. Dolny pasek mieści funkcje klimatyzacji i podgrzewania foteli oraz przycisk "Home" umożliwiający kierowcy powrót do centralnego ekranu głównego w dowolnym momencie. Temperaturę i głośność systemu muzycznego będzie można regulować za pomocą podświetlanych suwaków dotykowych. Kluczową opcją jest cyfrowy asystent głosowy ze zintegrowanym chatem ChatGPT.

Wyższy poziom bezpieczeństwa

Wszystkie nowe wersje Volkswagena Craftera będą standardowo wyposażone w następujące systemy: Front Assist (autonomiczne hamowanie awaryjne wraz z monitorowaniem ruchu rowerzystów i pieszych), Lane Assist (system utrzymywania pasa ruchu), dynamiczny wyświetlacz znaków drogowych, ogranicznik prędkości oraz dostępny opcjonalnie akustyczny system Park Distance Control dla obszaru w tyle pojazdu. Po raz pierwszy, jako opcja, w nowym Crafterze dostępna będzie funkcja Travel Assist. W połączeniu z Travel Assist, w Crafterze pojawi się również funkcja Emergency Assist. W materiale wykorzystano zdjęcia producenta.