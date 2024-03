Dział aut dostawczych Volkswagena powiększa gamę o nowy samochód elektryczny. To model z rodziny ID.Buzz, który przebudowano z myślą o ściśle określonej grupie klientów. Innymi słowy, to propozycja dla tych, którzy szukają środka transportu dla typowej brygady oraz mniejszego ładunku. Czas na ID. Buzz Cargo MIXT o zasięgu nawet do 424 km (cykl WLTP).

Co kryje się za dość długą nazwą? To dostawczy Volkswagen z homologacją N1. Auto z kabiną dla pięciu osób oraz przestrzenią ładunkową oddzieloną stałą przegrodą (w razie potrzeby można ją łatwo zdemontować i wyciągnąć przez boczne drzwi) od części pasażerskiej. Ładowność pojazdu sięga 620 kg, więc przewożony ładunek nie będzie zbyt ciężki.

Volkswagen ID. Buzz Cargo Tomasz Okurowski

Dostęp do paki. Zacznij od tyłu

Przestrzeń ładunkowa mierzy 1,3 m długości (pomiar przy podłodze) i 1,23 m długości (pomiar wykonany na wysokości 0,8 m). Dostęp możliwy jest od tyłu lub od boku (gdy zdemontowana jest przegroda). Zależnie od konfiguracji samochodu do części ładunkowej można dostać się poprzez unoszoną do góry klapę lub tradycyjne drzwi uchylane na boki.

Producent chwali się wyposażeniem pojazdu. To jeden z pierwszych seryjnych modeli dostawczych z zainstalowanym modułem łączności Car2X (wzajemna komunikacja i ostrzeganie między pojazdami tej samej marki lub grupy producenckiej). W standardzie uwzględniono także układ wspomagający kierowcę (Front Assisct z monitorowaniem pieszych i rowerzystów), klimatyzację i centralny zamek.

Volkswagen ID. Buzz Cargo Tomasz Okurowski

Volkswagen ID. Buzz Cargo MIXT z homologacją N1 objęty jest programem dopłat do zakupu samochodu elektrycznego. W ramach programu Mój Elektryk koszt zakupu można zmniejszyć o ok. 1/3. Dopłata sięga nawet 70 tys. zł.