Volkswagen Crafter furgon dostępny jest w dwóch wersjach wysokości – regularnej mierzącej 2355 mm lub z dachem podwyższonym do 2590 mm. Do wyboru są także dwa wariantu rozstawu osi: 3640 mm i dłuższy 4490 mm. Nowością w ofercie jest specjalna konfiguracja z wysokim dachem o nazwie Optimum, oferowana w obu rozstawach osi. Konfiguracje te są napędzane silnikiem wysokoprężnym 2.0 TDI o mocy 140 KM. Motor w odmianie Optimum jest połączony z 6-biegową manualną skrzynią biegów i przednim napędem, a w Optimum+ z 8-biegową skrzynią automatyczną DSG i napędem na przód. O autach dostawczych więcej piszemy na Gazeta.pl.

Dopuszczalna masa całkowita pojazdu do 3,5 t

Dostawczy samochód homologowany jako samochód ciężarowy kategorii N1 (dopuszczalna masa całkowita pojazdu do 3,5 t włącznie) w wersji Optimum jest przystosowany do przewozu od czterech do sześciu europalet lub kontenerów rolkowych. Odpowiada to objętości załadunku od ok. 9,9 m3 do 18,4 m3. Transport materiałów wielkogabarytowych ułatwiają parametry - 1,311 mm szerokości załadunku przed boczne drzwi przesuwne, 2,196 mm wysokości przestrzeni ładunkowej, 570 mm wysokości krawędzi załadunku.

Zastosowany w wyposażeniu wersji Optimum pakiet systemów wspomagania i bezpieczeństwa ma na celu wsparcie kierowcy podczas manewrowania na placach budowy, wąskich osiedlowych uliczkach lub podczas porywistych wiatrów na autostradzie.

Volkswagen Crafter Optimum - cena od 149 000 zł netto

Standardowe wyposażenie VW Craftera Optimum zawiera: asystenta wjazdu na wzniesienia (Hill Hold Control), system ESP z asystentem hamowania, systemy ABS, ASR i EDS, asystenta bocznego wiatru (Cross Wind Assist), system powiadamiania ratunkowego e-Call, czujniki parkowania w przednim i tylnym zderzaku, wielofunkcyjną kierownicę umożliwiającą obsługę radia i telefonu komórkowego, zintegrowany zestaw głośnomówiący Bluetooth oraz radio z 6,5-calowym kolorowym wyświetlaczem, klimatyzację manualną, schowki nad głową oraz lampkę do czytania, komfortowy fotel kierowcy z podłokietnikiem po prawej stronie, siedzenie dwuosobowe obok kierowcy ze schowkiem pod siedziskiem i ze stolikiem pod środkowym oparciem. W materiale wykorzystano zdjęcia producenta.