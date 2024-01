Ford Transit Connect z hybrydą typu plug-in po cichu przejedzie do 110 km

W segmencie niewielkich samochodów dedykowanych przedsiębiorcom, debiutuje Ford Transit Connect trzeciej generacji. Oferta docelowo będzie zawierać odmiany z krótkim lub długim rozstawem osi, trzy wersje wyposażenia (Trend, Limited, Active) oraz dwa warianty nadwozia - dostawczy 2-osobowy van lub dostawczo-osobowe pięciomiejscowe kombi dla 5 osób. Przestrzeń ładunkowa vana wynosi do 3,1 m3 lub w przypadku dłuższego rozstawu osi do 3,7 m3. Innowacyjna koncepcja układu siedzeń wersji kombi tworzy pełną przegrodę ochronną i umożliwia lepsze wykorzystanie przestrzeni. Model dysponuje maksymalną ładownością 820 kg oraz może holować przyczepy o masie 1500 kg. Więcej o nowych samochodach piszemy na Gazeta.pl.

Dostawczak z hybrydą typu plug-in

W użytkowym pojeździe debiutuje hybrydowy napęd typu plug-in (PHEV), który pozwala uzyskać bardzo duży zasięg w trybie elektrycznym, wynoszący nawet 110 km (parametry baterii zostaną ujawnione bliżej rynkowej premiery). Układ napędowy łączy benzynowy silnik 1.5 EcoBoost z akumulatorem trakcyjnym i silnikiem elektrycznym. Łączna moc 150 KM i maksymalny moment obrotowy o wartości 350 Nm trafia na koła przednie za pośrednictwem sześciobiegowej, automatycznej przekładni dwusprzęgłowej.

Auto w trybie czysto elektrycznym wykorzystuje 330 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Kierowca do dyspozycji ma trzy tryby jazdy, dostosowane do różnych scenariuszy podróży. W razie potrzeby użytkownicy mogą doładować akumulator za pomocą szybkiej ładowarki prądu stałego (DC) o mocy 50 kW. Korzystając z wbudowanej ładowarki o mocy 11 kW akumulator można ładować z instalacji prądu przemiennego (AC). Maksymalna ładowność Transita Connect PHEV wynosi 770 kg, a dopuszczalna masa przyczepy to 1400 kg.

Gama wydajnych układów napędowych

Poza napędem PHEV do wyboru będzie diesel 2.0 EcoBlue w dwóch wariantach mocy. Wariant 122 KM będzie łączony z sześciobiegową manualną skrzynią biegów, a opcjonalnie z siedmiobiegową dwusprzęgłową automatyczną skrzynią biegów, którą będzie można połączyć z napędem na cztery koła. Słabszy 102-konny diesel będzie łączony tylko z sześciobiegową manualną skrzynią biegów i napędem na przednie koła.

Cennik poznamy wiosną

Ford Transit Connect wejdzie do produkcji wiosną 2024 roku. Pierwsze dostawy vana z silnikiem wysokoprężnym zaplanowano latem tego roku. Napęd PHEV dołączy do gamy przed końcem 2024 roku, a modele z napędem na wszystkie koła uzupełnią linię na początku 2025 roku.

Standardowe wyposażenie będzie zawierać 10-calowy cyfrowy zestaw zegarów z konfigurowalnym wyświetlaczem głównym, otoczonym dodatkowymi informacjami o pojeździe. W centralnym punkcie deski zamontowano 10-calowy kolorowy ekran dotykowy, skupiający funkcje ustawień pojazdu oraz multimedia. Do dyspozycji będą udogodnienia takie jak: bezprzewodowa łączność Apple Carplay i Android Auto, opcjonalne komfortowe fotele, bezprzewodowa ładowarka oraz porty ładujące przenośne urządzenia. Zaawansowanych systemów wspomagania kierowcy i inteligentnych asystentów jazdy również nie zabraknie. W materiale wykorzystano zdjęcia producenta.