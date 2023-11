Takie jest nowe Renault Master. Trzy rodzaje napędu i 20 wersji nadwoziowych

Flagowy model w rodzinie furgonów Renault, podnosi poprzeczkę w klasie samochodów użytkowych. Renault Master całkowicie się zmieniło, ma starannie dopracowane proporcje nadwozia i już na wstępie imponuje wyglądem zewnętrznym. Dużą rolę odgrywa masywny przód auta, kojarzący się z frontem pojazdów ciężarowych. Reflektory Full LED rozmieszczone po obu stronach wielkiego grilla także mają wyjątkowo duże rozmiary. Światła z tyłu, podobnie jak przednie, tworzą charakterystyczną sygnaturę świetlną w kształcie litery "C". W standardzie dostępnych będzie 7 kolorów nadwozia, a oprócz nich szeroka gama kolorów specjalnych. Więcej o nowych samochodach piszemy na Gazeta.pl.

Nowa koncepcja samochodu dostawczego

Nowe Renault Master będzie oferowane w gamie obejmującej 20 wersji nadwoziowych o pojemności od 11 do 22 m3, w wariancie przednio- i tylnonapędowym. Producent informuje, że ładowność, wymiary i pojemność zostały zoptymalizowane. Zwiększono szerokość otworu załadunku (+40 mm) bocznych drzwi przesuwnych i zwiększono długość przestrzeni ładunkowej (+100 mm). Największe wydania Masterów zabiorą na pokład nawet 4 tony ładunku. Fabrycznie dostępnych będzie 20 baz do różnorodnych zabudów (wywrotki, skrzynie otwarte, kontenery). Skrócony rozstaw osi i przeprojektowane przednie zawieszenie pozwoliło poprawić zwrotność (zmniejszony o 1,5 m promień zawracania).

nowa generacja Renault Master Fot. Renault

Od nowa zaprojektowane wnętrze

Skierowana w stronę kierowcy deska rozdzielcza ma przyczynić się do zwiększenia przestronności kabiny. Zastosowano w niej materiały lepszej jakości. Kierownica została przejęta z osobowych modeli marki i jest regulowana w dwóch płaszczyznach. W wersjach z automatyczną skrzynią biegów dźwignia sterowania jest teraz umieszczona przy kierownicy dla większej wygody obsługi. Przemyślane schowki w otoczeniu kabiny mają łączną pojemność 135 litrów.

Kabinę można z łatwością przekształcić w mobilne biuro. Oparcie środkowego fotela tworzy po złożeniu stół roboczy, a pod odchylanym siedziskiem znajduje się specjalny schowek na laptop. Porty USB-C umożliwiają zasilanie urządzeń elektronicznych. Dostępne będą liczne opcje siedzeń: siedzenie podwieszane, siedzenia obrotowe, siedzenia pojedyncze lub 2-miejscowa kanapa oraz 2 wersje tapicerki: tkaninowa lub ze skóry ekologicznej.

Standard we wszystkich wersjach modelu to: system multimedialny OpenR Link, 10-calowy ekran, bezprzewodowa kompatybilność z Android Auto i Apple CarPlay oraz zdalna łączność z pojazdem za pośrednictwem aplikacji My Renault. W opcji dostępna będzie rozszerzona wersja systemu OpenR Link z wbudowanymi funkcjami Google: ponad 50 aplikacji dostępnych za pośrednictwem Google Play, nawigacja HD Google Maps z funkcją planowania trasy Electric Route Planner, Asystent Google z możliwością sterowania głosowego i wiele innych usług mobilnych oraz bezprzewodowa ładowarka do smartfonów. Nowy Master może być wyposażony w 20 systemów wspomagania prowadzenia, zapewniających maksymalne bezpieczeństwo użytkownikom i innym uczestnikom ruchu drogowego.

Trzy rodzaje napędu

Auto trafi na rynek zarówno jako tradycyjna spalinówka zasilana olejem napędowym, jak i zeroemisyjny pojazd akumulatorowy o poprawionej wydajności energetycznej. Spalinówka pojawi się w czterech wersjach wysokoprężnego silnika Blue dCi o mocy 105, 130, 150 i 170 KM. Cechują się one znacznie obniżonym zużyciem paliwa (średnio o 1,5 l/100 km) i niższym poziomem emisji CO2 (o 39 g/km) wnoszącym obecnie poniżej 200 g/km. Przeniesienie napędu na przód lub na tył, zapewnia standardowa mechaniczna skrzynia biegów lub nowa, automatyczna skrzynia biegów EAG9 o 9 przełożeniach.

W pełni elektryczny wariant może poszczycić się takimi parametrami użytkowymi, jak ładownością nawet do 1625 kg, zasięgiem ponad 410 km w cyklu WLTP i możliwością holowania przyczepy o masie do 2,5 tony. Silniki elektryczne mają moc 96 kW (130 KM) lub 105 kW (143 KM), a akumulatory pojemność 40 kWh (180 km zasięgu) lub 87 kWh (410 km zasięgu). Szybkie ładowanie prądem stałym z terminali o mocy 130 kW pozwala odzyskać 229 km zasięgu w 30 minut. Ładowanie od 10 proc. do 100 proc. z domowych źródeł zasilania zajmuje mniej niż cztery godziny w przypadku terminala AC typu Wallbox 22 kW. Co więcej, nowe Renault Master w późniejszym terminie będzie oferowane z wodorowym ogniwem paliwowym.

Jeżdżąca stacja zasilania

Nowe Renault Master będzie wyposażone w wersjach elektrycznych w dwie funkcje V2X: Vehicle To Load (V2L) i Vehicle To Grid (V2G). Umożliwiają one ładowanie urządzeń zewnętrznych. Funkcja V2L umożliwia zasilanie z baterii trakcyjnej urządzeń przenośnych (na przykład narzędzi czy komputerów) lub urządzeń zamontowanych w pojeździe przez wykonawców zabudów (agregat chłodniczy, automatyczna tylna klapa, dodatkowe ogrzewanie/klimatyzacja itp.), za pomocą gniazda w kabinie pasażerskiej, w przestrzeni ładunkowej lub za pośrednictwem adaptera podłączanego do gniazda zasilania. Pojazd może być również włączony do sieci energetycznej i dostarczać energię ze swoich akumulatorów za pośrednictwem dwukierunkowej ładowarki.