W Polsce można zamawiać Renault Kangoo Van i elektryczne Renault Kangoo Van E-Tech w nowej, dłuższej wersji (L2). Produkcja pierwszych samochodów już ruszyła w fabryce w Maubeuge. Cenny netto poszczególnych wersji silnikowych modelu Kangoo Van prezentują się następująco: 1.3 TCe 130 – 90 900 zł, 1.3 TCe 130 EDC – 98 400 zł, 1.5 dCi 95 – 92 900 zł, 1.5 dCi 115 – 94 900 zł, 1.5 dCi 115 EDC – 102 400. W pełni elektryczne Renault Kangoo Van E-Tech w wersji L2 z silnikiem EV45 11 kW jest dostępne w cenie netto 151 700 zł, a z silnikiem EV45 22 kW w cenie netto 156 700 zł. W porównaniu ze standardową wersją L1, w przypadku nowej wersji L2 dopłata wynosi 5000 zł netto. Więcej newsów na temat nowych samochodów przeczytasz na Gazeta.pl.

Samochody charakteryzują się nie tylko wydłużonym o 42 cm nadwoziem oraz o 38 cm rozstawem osi. Ładowność wynosi do 800 kg, a w przypadku auta z silnikiem wysokoprężnym do 1 t. W L2 drzwi boczne o szerokości 83 cm, mają o 21 cm więcej niż w L1. Maksymalną długością ładunkową po podłodze zwiększono o blisko 0,5 m.

Elektryczne Kangoo Van E-Tech

W 100-procentach elektryczne Renault Kangoo Van E-Tech jest napędzane silnikiem synchronicznym z uzwojonym wirnikiem o mocy 90 kW (120 KM) i 245 Nm. Energia do zasilania motoru jest czerpana z akumulatora litowo-jonowego o pojemności 45 kWh. Napęd trafia na koła przednie poprzez automatyczną skrzynię 1-biegową. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h trwa 12,3 s, a prędkość maksymalna wynosi 135 km/h. Dzięki trzem trybom hamowania rekuperacyjnego i pompie ciepła można oszczędzać energię podczas użytkowania pojazdu, a szybkie ładowanie na stacji DC mocą 80 kW umożliwia uzupełnienie zasięgu 170 km w 27 minut. Czas ładowania przy użyciu standardowego gniazda 230V trwa 23h. Samochód w standardowej wersji wyposażenia ma ładowarkę pokładową 11 kW, a w wyższa wersja otrzymuje ładowarkę 22 kW.

Niewielki furgon dopasowany do potrzeb

Kangoo Van daje różne możliwości profesjonalnych adaptacji i transformacji przestrzeni ładunkowej, która w wersji z odchylaną przegrodą i składanym fotelem pasażera została teraz zwiększona aż do 4,9 m3 (to o 1 m3 więcej niż poprzednio). Auto Posiada szereg dedykowanych rozwiązań, w zależności od potrzeb i wykonywanego zawodu, takich jak na przykład zabudowa izotermiczna lub chłodnicza, food truck, samochód warsztat, samochód eventowy lub do transportu przesyłek.

Pojazd może zostać wyposażony w wewnętrzną galeryjkę Easy Inside Rack, składany stelaż podsufitowy ułatwiający przewożenie długich przedmiotów poprzez ułożenie ich pod dachem, przy zachowaniu wolnej przestrzeni na poziomie podłogi bagażnika. Oświetlenie LED trzy razy mocniejsze niż standardowe umożliwia jeszcze lepsze warunki pracy zarówno w dzień, jak i w porze nocnej.

Optymalne zabezpieczenie przestrzeni ładunkowej w Renault Kangoo Van zapewnia dopasowana okładzina antypoślizgowa z drewna (9 mm) doskonale chroniąca podłogę oraz górne elementy przegród i drzwi tylne (5 mm) lub okładziny polipropylenowe. Do wyboru jest także antypoślizgowa podłoga z tworzywa, rozwiązanie łączące wytrzymałość i łatwe sprzątanie przestrzeni ładunkowej.

W Renault Kangoo Van dostępnych jest 11 systemów wspomagania jazdy (w wersji elektrycznej 17 systemów) które zapewniają bezpieczeństwo w przestrzeni miejskiej oraz w długich trasach, m.in. dzięki systemowi wspomagania nagłego hamowania, asystentowi utrzymania pasa ruchu czy zastępującej lusterko wsteczne kamerze Rear View Assist. System multimedialny EASY LINK posiada 8-calowy ekran centralny i jest kompatybilny z Android Auto i Apple CarPlay. W materiale wykorzystano zdjęcia producenta.