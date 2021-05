Polska, czyli jedyny taki kraj w UE. Czas pozbyć się dwóch limitów prędkości

Koniec z podwójnymi limitami prędkości

W Polsce limit prędkości w godzinach 23:00-5:00 w terenie zabudowanym wynosił 60 km/h. Od 1 czerwca czeka nas zmiana. Bez względu na porę dnia, limit będzie zawsze taki sam, czyli 50 km/h. Co ciekawe, Polska przestanie już być unijnym wyjątkiem - jesteśmy jedynym krajem UE, w którym przepisy pozwalają na szybszą jazdę w nocy niż w dzień. O zmianę nieraz apelowały organizacje i fundacje zajmujące się bezpieczeństwem ruchu drogowego.

Co ta zmiana oznacza dla kierowcy? Co do zasady w terenie zabudowanym od 1 czerwca jeździmy maksymalnie 50 km/h. Oczywiście, jeżeli innego limitu nie wskazują znaki. Przy szerokiej, miejskiej arterii często ustawiane są znaki 80 km/h i to tyle możecie jechać. Z kolei na osiedlowej uliczce zobaczycie ograniczenie prędkości 30 km/h - nie powinniście więc przekraczać trzydziestki. Niezależnie od pory dnia. Najpierw patrzymy na znaki. Jeśli ich nie ma, to w obszarze zabudowanym możemy jechać 50 km/h.

Czy 10 km/h naprawdę może zrobić różnicę?

Oczywiście, że tak. Zmniejszona prędkość to więcej czasu na reakcję kierowcy, krótsza droga hamowania pojazdu i większe szanse na uniknięcie groźnego wypadku. Pieszy jest narażony na obrażenia tak samo w dzień i w nocy, a po zmroku znacznie trudniej go dostrzec. Wyższa prędkość to większe ryzyko niebezpiecznej sytuacji na drodze. W nocy widoczność kierowcy ogranicza przecież nie tylko ciemność, może zostać też oślepiony przez światło latarni albo nadjeżdżający samochód. Co więcej, nie wszystkie przejścia dla pieszych są też dobrze oświetlone. Czasem kierowca dostrzega pieszego w ostatniej chwili, kiedy wyłoni się z ciemności zza zaparkowanego auta albo drzewa.

Policja podaje, że przy 50 km/h średnia długość hamowania to 12 m, a dla 60 km/h - już 15 m. Jeśli dodamy do siebie dystans czasu reakcji i długość drogi zatrzymywania, to otrzymamy odpowiednio 26 metrów i 32 metry. Różnica wynosi więc aż 6 metrów. To odległość, która może zadecydować o tym, czy pojazd bezpiecznie stanie, czy potrąci pieszego.

Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu

Na drodze przede wszystkim myślmy o bezpiecznym powrocie do domu. Musimy sobie dać czas na reakcję! Zwolnienie o 10 km/h wcale nie sprawi, że do celu dotrzemy dużo później, ale dla naszego bezpieczeństwa okaże się kluczowe. I pieszych, bo będą się czuli pewniej. I kierowców, bo zwolnienie po zmroku zniweluje wiele niebezpiecznych sytuacji. Dłuższy czas na reakcję to przecież komfort jazdy i brak niepotrzebnych nerwów. Na ujednoliceniu prędkości zyskają wszyscy.