Nie ma czegoś takiego jak bezwzględne pierwszeństwo. Pieszy musi być ostrożny i schować telefon

Zawsze bądź ostrożny na przejściu dla pieszych

To właśnie od tzw. "bezwzględnego pierwszeństwa" powinno się wyjść przy omawianiu zmian w prawie. To nośne i bardzo rozpowszechnione hasło. W dodatku nieprawdziwe i bardzo groźne. W polskich przepisach nie ma i nie będzie mowy o bezwzględnym pierwszeństwie pieszych. Owszem, od początku czerwca pieszy zyskał większe pierwszeństwo na zebrach. Przed 1 czerwca miał pierwszeństwo w momencie przechodzenia przez przejście, teraz ma je już w momencie wchodzenia. Więcej obowiązków spoczywa więc na barkach kierowców - powinni obserwować nie tylko samo przejście, ale też jego okolice, a w razie potrzeby ustąpić pieszemu pierwszeństwa.

REKLAMA

Nie oznacza to jednak, że piesi są teraz zwolnieni z myślenia. Wciąż mają na drodze swoje obowiązki. Przed przejściem trzeba się rozejrzeć, dać kierowcom czas na reakcję, a na pasy wejść, kiedy mamy pewność, że możemy to zrobić bezpiecznie.

Poradnik dla pieszego. Krótki film, w którym wszystko wyjaśniamy

Zobacz wideo

Schowaj telefon do kieszeni

Dotychczasowy obowiązek zachowania przez pieszego szczególnej ostrożności podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko został więc rozszerzony również na pieszego wchodzącego na jezdnię lub torowisko. Powtarzamy raz jeszcze - pieszy musi zachować szczególną ostrożność i upewnić się, że może bezpiecznie wejść na zebrę. Zawsze trzeba się kierować zdrowym rozsądkiem. Właśnie dlatego przy okazji zmian w prawie wprowadzono jeszcze jeden przepis, mający zwiększyć uwagę pieszych. Od 1 czerwca pieszy ma zakaz korzystania z telefonów komórkowych (i innych podobnych urządzeń) w trakcie wchodzenia na jezdnię lub torowisko lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko. Dotyczy to także przejść dla pieszych.

Skąd w ogóle taki pomysł? Kiedy pieszy jest skupiony na smartfonie, to nie kontroluje swojego otoczenia. To szczególnie niebezpieczne zwłaszcza na przejściach, kiedy nieświadomie, zapatrzeni w ekran, możemy wejść kierowcy pod koła, nie dając mu nawet szans na zwolnienie. Nowy przepis ma skłonić pieszych do zachowania większej uwagi.

Pierwszy czerwca, cztery kluczowe zmiany. Czas na rewolucję na polskich drogach

Na drodze najważniejsza jest współpraca

Na drodze musimy sobie pomagać. Nie zawsze kierowca nie puszcza pieszego na przejściu ze złośliwości. Czasem po prostu go nie zauważy. Powodów może być wiele - zamyśli się, jest zmęczony, jest słaba widoczność, samo przejście utrudnia dostrzeżenie pieszego, ktoś nieprawidłowo zaparkował samochód itd. Jako pieszy stawiajmy swoje bezpieczeństwo na pierwszym miejscu. Dajmy kierowcy czas na reakcję, nie wchodźmy z marszu na zebrę, jeśli nie mamy pewności, że kierujący pojazdem nas widzi i zwolni albo się zatrzyma.

A jeśli nie mamy pewności? Warto nawiązać kontakt wzrokowy z kierowcą. Czasem pomocny może okazać się prosty gest - uniesienie ręki lub pomachanie:

Zamachaj do kierowcy i pomóż się zauważyć. Czasem prosty gest może uratować życie

Najważniejsze zasady pieszego:

Nie stój w okolicach przejść dla pieszych, jeśli nie zamierzasz przez nie przejść. Wprowadzasz niepotrzebną niepewność wśród kierowców.

Nie wchodź na przejście, jeśli widzisz pędzący samochód. Nawet jeśli jego kierowca cię zauważy, może nie zdążyć wyhamować. Na drodze nie chodzi o to, by za wszelką cenę korzystać z przysługującego nam pierwszeństwa. Chodzi o bezpieczne dotarcie do celu.

Jeśli chcesz przejść przez przejście, staraj się nawiązać kontakt wzrokowy z kierowcą. Będziesz mieć pewność, że cię widzi i dobrze odczytuje twoje zamiary.

Nie bierz za pewnik tego, że jeśli jeden kierowca zatrzymał się, by ustąpić ci pierwszeństwa, drugi zrobi to samo. Jeśli droga, przez którą przechodzisz, ma więcej niż jeden pas, upewnij się, że kierowcy stojący na wszystkich pasach zatrzymali się przed przejściem.

Jeśli coś ogranicza ci widoczność na przejściu dla pieszych to zakładaj, że po niewidocznym dla ciebie fragmencie drogi pędzi kierowca, który cię nie widzi. Zawsze stosuj zasadę ograniczonego zaufania.

#PRZEPISUJ Najważniejsze zasady pieszych fot. Moto.pl

Na pierwszym miejscu zawsze stoi twoje bezpieczeństwo

Przepis o poszerzeniu pierwszeństwa pieszych na przejściach to dobra i potrzebna zmiana. Jednak to nie od przepisów (nawet tych najlepszych) zależy nasze bezpieczeństwo, a od nas samych i tego jak do nich podejdziemy. Wszyscy na drodze mamy przecież jeden wspólny cel - bezpiecznie dotrzeć do celu. Powinniśmy więc ze sobą współpracować. Odrobina sympatii i empatii sprawi, że nasze drogi staną się znacznie bezpieczniejsze, a na tym zyskają i piesi, i kierowcy.