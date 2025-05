Czy motocykl można uruchamiać na bocznej podpórce? Wyjaśnienie inżyniera

Nie tylko fani samochodów, ale i fani motocykli lubią "dogrzać" silnik przed jazdą. Kuszącą opcją staje się zatem wystawienie pojazdu z garażu, ustawienie go na bocznej podpórce, odpalenie silnika i pozostawienie jednośladu na kilka chwil. Tak, żeby silnik mógł zacząć dobre smarowanie i aby był przygotowany do jazdy.

Po wysunięciu podpórki silnik w motocyklu gaśnie. Chodzi o ruszenie ze stopką?

Teoretycznie w tym przypadku niewiele może pójść nie tak. Pomysł wydaje się wyśmienity. Jednak z małą gwiazdką. Bo w wielu motocyklach po ustawieniu pojazdu na bocznej podpórce, silnik automatycznie gaśnie. O co chodzi i skąd bierze się ten efekt? Część motocyklistów sądzi, że wynika on z pewnego zabezpieczenia. Czujnik wykrywa otwartą podpórkę i informuje o tym fakcie jednostkę sterującą silnikiem. Jednostka natomiast gaśnie po to, aby zapobiec przypadkowi ruszenia z otwartą podpórką.

Po części to wyjaśnienie jest właściwe. Podkreśla to mgr inż. Jacek Gembara na łamach magazynu "Motocyklista". Po części, bo w tym przypadku producenci mogliby zastosować tak właściwie dwa inne systemy. Możliwe byłoby:

gaszenie silnika dopiero w momencie, w którym podpórka jest otwarta, a kierowca wrzuca bieg.

zastosowanie automatycznego składania podpórki w sytuacji, w której ta staje się odciążona. Inżynier Gembara nazywa ten system włoskim.

Silnik pracujący na stopce bocznej mógłby się zatrzeć

Główny powód automatycznego gaszenia silnika w motocyklu w sytuacji, w której podpórka została otwarta i pojazd się na niej opiera, jest mimo wszystko inny. Inżynier Gembara zwraca bowiem uwagę na lokalizację pompy olejowej. Ta znajduje się po prawej stronie silnika. Po ustawieniu pojazdu na stopce pompa zaczęłaby zasysać powietrze, a nie olej. Kilkuminutowy postój w takiej pozycji doprowadziłby do przegrzania i zatarcia jednostki napędowej. "Rozgrzewanie" silnika kosztowałoby zatem kierowcę konieczność wykonania kosztownego remontu.

Czy motocykl można uruchamiać na bocznej podpórce? Wyjaśnienie inżyniera Fot. 'Boczna podpórka', mgr inż. Jacek Gembara, magazyn 'Motocyklista'

Silnik na stopce mógłby się zatrzeć. Czemu zatem podczas jazdy się nie zaciera?

Sceptycy twierdzą, że powyższa opinia nie ma wiele wspólnego z rzeczywistością. Powód zdaniem tych osób jest prosty. Skoro w ustawieniu bocznym pompa nie ma dostępu do oleju, czemu niby cały czas go pobiera podczas jazdy w zakręcie? Inżynier Gembara pisze w swoim artykule, że z krzewicielami takie tezy trudno się rozmawia. Bo ta wątpliwość wynika wprost z braku znajomości dotyczącej wartości fizycznych działających na jednoślad.

Inżynier Gembara wyjaśnia, że pomimo działania siły odśrodkowej i pochylenia pojazdu w zakręcie, motocykl cały czas ma jakby swoją własną grawitację. I ta działa zawsze w osi pionowej. W skrócie, olej nie przesuwa się w misce w żadnym z kierunków. "Lustro" płynów eksploatacyjnych pozostaje zatem równoległe do płaszczyzny motocykla. Pompa w zakręcie ma zatem cały czas dostęp do środka smarnego.