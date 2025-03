Ten motocykl jest spełnieniem marzeń fanów kultowej gry. Sprzedało się ponad 56 mln sztuk!

Suzuki zdecydowało się na współpracę z inną japońską marką. Tą marką jest CAPCOM, a więc producent popularnej gry "Street Fighter 6". Kooperacja może się wydawać nieco egzotyczna. Stanowi jednak dla japońskiej firmy i jej motocykla ogromną szansę. Gra do tej pory została wybrana przez 56 mln użytkowników na całym świecie.

Malowanie inspirowane Juri i znak Feng Shui na silniku. Oto wyjątkowe Suzuki

Suzuki GSX-8R Tuned by Juri to de facto motocykl, który w prawdziwym życiu miałaby wybrać Juri. Juri, czyli jedna z bohaterek produkcji "Street Fighter 6". Kobieta pasjonuje się motocyklami. Jako ukłon w jej stronę jednoślad otrzymał efektowne malowanie. Pojazd ma agresywną, kolorową grafikę przedstawiającą charakterystyczny dla Juri wzór pająka. Dodatkowo na obudowie silnika motocykla pojawia się kolejny symbol charakterystyczny dla wirtualnej motocyklistki. To oczywiście znak Feng Shui.

Japończycy stworzyli jeden egzemplarz Suzuki GSX-8R Tuned by Juri. Nie zostanie on sprzedany. Stanie się raczej modelem ekspozycyjnym. Po raz pierwszy zostanie pokazany podczas targów towarzyszących turniejom CAPCOM CUP 11/Street Fighter League: World Championship 2024. Pojazd będzie można tym samym zobaczyć w tokijskiej hali Ryōgoku Kokugikan między 5 a 9 marca. Co ważne, przedstawiciele Suzuki zapewniają, że uczestnicy targów będą mogli zasiąść na motocyklu i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie.

Poza tokijskimi targami Suzuki planuje jeszcze pokazać motocykl GSX-8R Tuned by Juri podczas pokazów motocyklowych w trzech miastach, począwszy od Osaki 21 marca, a skończywszy na Tokio i Nagoi.

Suzuki GSX-8R i bez malowania w stylu Juri brzmi ciekawie

Pomijając efektowne malowanie i inne dodatki, ciekawa wydaje się sama konstrukcja motocykla Suzuki GSX-8R. Jednoślad jest napędzany za pomocą dwucylindrowego silnika o pojemności 776 cm3. Jednostka dostarcza 85 koni mocy przy 8500 obr./min. Moment obrotowy ma wartość 78 Nm i jest dostępny przy 6800 obr./min. Dodatkowo motocykl waży 205 kg, a jego układ napędowy jest sparowany z sześciobiegową przekładnią. Standardowa wersja Suzuki GSX-8R jest wyceniona u polskiego przedstawiciela marki na 44 900 zł.