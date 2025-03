Dlaczego motocykliści przewracają się na tym samym zakręcie? Popełniają identyczny błąd

Motocykl ma tylko dwa koła. To mocno zmienia fizykę poruszania się tym pojazdem. Kierowca musi balansować. Choć równowaga konieczna jest nie tylko w czasie jazdy. Jak pokazuje ten przykład, okazuje się kluczowa również w czasie zatrzymywania pojazdu.

Zobacz wideo Jazda motocyklem na jednym kole zakończona bolesną przewrotką

Chciał postawić nogę na asfalcie. Nie zauważył, że ten się obniża

W kadrze zamieszczonym na profilu Kanyarfotó w serwisie Facebook widać motocyklistę, który zatrzymał się na zakręcie i chciał się podeprzeć nogą. Tak, aby ustabilizować pojazd. To mu się jednak nie udało. Stracił równowagę i upadł na ziemię wraz z pojazdem.

Co tu się właściwie stało? Wyjaśnienie tej sytuacji jest proste. Zakręt jest wyprofilowany. W efekcie tzw. wewnętrzna ma obniżający się asfalt. I różnica wysokości może być naprawdę duża. Kierujący ewidentnie o tym zapomniał. Chciał zatem postawić nogę tam, gdy drogi jeszcze nie było. Miał chęć postawić ją niejako nad asfaltem. Sytuacja skończyła się tak, jak skończyła. Powiem więcej, z nagrania wyraźnie wynika, że nie jest to przypadek jednostkowy.

Motocykliści przewracają się na... legendarnej przełęczy Stelvio

Powyższe zdarzenia pojawiają się w kultowym dla motocyklistów i kierowców aut miejscu. To wjazd na przełęcz Stelvio we Włoszech. Przełęcz, która znajduje się na wysokości 2758 m n.p.m. i jest najwyżej położoną przejezdną przełęczą we włoskich Alpach Wschodnich. Na trasie składa się w sumie jakieś 50 km asfaltu. Przy czym układa się on w 83, 180-stopniowe zakręty. Kąt skrętu sprawia, że drogowcy niejako zakrzywili tu asfalt. Po to, aby ułatwić pokonanie łuku autu i aby sprawić, że podczas ewentualnych opadów deszczu woda zostanie wyprowadzona z drogi.

Przełęcz Stelvio we Włoszech ma opinię najbardziej krętej drogi w Europie. Wymaga od kierującego dużej wprawy, doświadczenia i uważności. Jak widać, wymogi te stawia nie tylko w czasie poruszania się pojazdem, ale nawet i jego zatrzymywania.