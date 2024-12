Najładniejszy motocykl 2024 roku? Każdy chciałby go dostać pod choinkę i ja też

Kupujemy rzeczy z powodu wyglądu częściej, niż lubimy się do tego przyznawać. Dotyczy to również pojazdów, a nowy Triumph Bonneville Bobber TFC jest tak pięknym motocyklem, że od razu sięgnąłem po portfel. Na szczęście był pusty, więc uniknąłem nieracjonalnego wydatku, ale nawet pomarzyć o nim przed świętami jest bardzo miło. To maszyna dopracowana w każdym calu i o idealnych proporcjach.

REKLAMA

Zobacz wideo Ducati Scrambler Next-Gen Icon - coś więcej, niż motocykl [autopromocja]

Triumph Bonneville Bobber to brytyjski odpowiednik maszyn Harleya i Indiana

Bonneville Bobber zawsze był moim ulubionym klasykiem tej marki. To taki europejski odpowiednik jednośladów Harleya, tylko bardziej stylowy i rozmiarami bardziej dopasowany do dróg i ulic Starego Kontynentu. W porównaniu z resztą modeli Triumpha z linii modern classics jest bardziej zadziorny obdarzony amerykańskim sznytem. Jednak dopiero nowa wersja Triumph Factory Custom sprawiła, że się zakochałem w tym modelu.

Triumph Bonneville Bobber ma bardzo ładne klasyczne proporcje i niezwykle zgrabnie łączy klasyczne podstawy z nowoczesnym wyposażeniem. W tym modelu jedno nie wadzi drugiemu. Dodatkową atrakcją jest idealne wykończenie każdego elementu, co widać szczególnie wyraźnie w specjalnej wersji Triumph Factory Custom. Nieprzypadkowo, bo niektóre zdobienia zostały wykonane ręcznie, a liczne drobiazgi są wykonane z laminatu włókna węglowego.

Powstanie zaledwie 750 tak wykończonych motocykli, a każdy ma indywidualny numer umieszczony na górnej półce amortyzatora. Dwukolorowe lakierowanie elementów nadwozia ze złotymi wykończeniami wygląda po prostu obłędnie. Idealnie pasuje do niego pojedyncze siedzenie wykonane z czarnej skóry z wytłoczonym logo marki i eleganckie szprychowe koła. W ramie tkwi klasyczny dwucylindrowy rzędowy motor o poj. 1200 cm3 i mocy 78 KM to aż nadto dla takiego motocykla, ale nie będę narzekał. Dzięki efektownym tłumikom końcowym marki Akrapovic z pewnością nabrał dodatkowej werwy i bardziej rasowego brzmienia.

Są dwie przeszkody w zakupie Triumpha Bonneville Bobbera TFC. Pierwsza to wysoka cena

Triumph połączył w tym modelu wiele pozornie sprzecznych cech. Powojenna sylwetka świetnie się łączy z kierownicą typu clip-on w sportowym stylu, a nowoczesne zaciski Brembo wyglądają dobrze przy szprychowych obręczach. Przednie koło ma średnicę 19 cali, regulowane zawieszenie Ohlins ponoć zapewnia doskonałe własności jezdne, ale szczerze mówiąc, nie ma to dla mnie wielkiego znaczenia. Podobno też ta wersja jest lżejsza o 5 kg od pozostałych Bobberów Triumpha. To oznacza, że waży 237 kg już po zalaniu płynami i z prawie pełnym zbiornikiem paliwa. To bardzo rozsądna masa własna, jeśli wziąć pod uwagę, że motocykl jest spory i wykonany w większości z metalu. Jeśli miałbym się przyczepić do czegokolwiek, to chyba do malutkiego zbiornika paliwa, który ma pojemność zaledwie 9 litrów. Trudno, będę częściej jeździł na stację. Większą przeszkodą w zakupie Triumpha Bonneville Bobbera TFC może być jego ograniczona dostępność, a główną - wysoka cena. Za ten ekskluzywny model brytyjski producent życzy sobie na polskim rynku aż 94 990 zł. Wprawdzie nim nie jeździłem, ale mimo to sądzę, że jest wart każdej złotówki.