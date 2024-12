Latające samochody? Co powiecie na latający motocykl i to prosto z Polski?

Kierowcy na całym świecie czekają na latający samochód tak naprawdę od września 1962 r. To wtedy zaprezentowany został serial animowany Jetsonowie. Głowa rodziny – George – ma auto, którym nie tylko leci do pracy. Ono pod biurem składa się i zamienia w walizkę.

Fotel z motocykla, osiem silników i rama w kształcie litery X

Walizki z samochodu raczej nie uda się zrobić nigdy. Nawet jeżeli, walizka musiałaby być naprawdę ciężka... Z lataniem będzie już jednak zdecydowanie łatwiej. Zwłaszcza w XXI wieku. Pierwsze latające auta już są. Jedno stworzył nawet Polak i co ciekawe, nazywa się ono Jetson! Pisaliśmy o tym projekcie ostatnio. Teraz Polacy zrobili jednak kolejny krok do przodu. Powstał latający, ale motocykl.

Jak donosi serwis Defence24.pl, "polska firma Maviator stworzyła w 2023 r. pierwszy w Europie i drugi na świecie latający motocykl." Latający jednoślad brzmi efektownie. Na żywo robi jednak nieco mniejsze wrażenie. Wygląda bowiem trochę jednak jak dron z fotelem pożyczonym od motocykla. Generalnie konstrukcja Skyracera X unosi się na ośmiu silnikach elektrycznych, które ustawione są na czterech ramionach połączonych w kształt litery X.

Skąd motocyklowa koncepcja siedziska w dronie? Ponoć pozycja taka daje pilotującemu największe doświadczenie lotu. Daje wrażenie możliwie najbardziej zbliżone do uczucia tego, że człowiek unosi się w powietrzu sam.

Za powietrznym motocyklem stoi drużyna z doświadczeniem w budowie dronów

Firma, która zbudowała powietrzny motocykl powstała w październiku 2022 r. I dość szybko wzięła się za prace nad tym projektem. Motocykl przestworzy to tak właściwie załogowy statek powietrzny klasy Ultra Light eVTOL. To oznacza elektryczny napęd oraz pionowy start i lądowanie. Tak szybki rozwój projektu był możliwy z prostego powodu. Za firmą Maviator stoją ludzie z branży. Jak donosi Defence24.pl, to "konstruktorzy komercyjnie sprzedających się aparatów latających, oprogramowania do nich i szkoleń lotniczych".

Na początek powietrzny "skuter". Z czasem hybrydowy transportowiec

Kiedy Skyracer X mógłby trafić na rynek? Na razie firma testuje trzeci prototyp. Ten został oficjalnie zaprezentowany 15 listopada 2024 r. Tak, zawiera on jeszcze część komponentów zastępczych. Konstrukcja nośna jest już jednak docelowa. Pomyślne testy "trójki" zaowocują powstaniem czwartej maszyny. To będzie już prototyp produkcyjny. Do jego stworzenia konieczni będą jednak inwestorzy. Maviator potrzebuje bowiem inwestycji opiewającej na kwotę miliona dolarów. Po uzyskaniu tych środków możliwe będzie wprowadzenie projektu do ostatniego etapu prac produktowych.

W pełni funkcjonalny i oferowany na rynku Skyracer X1 otrzyma ramę roboczą z aluminium. Będzie w stanie utrzymać się w powietrzu przez jakieś 20 minut. Pojazd ma służyć do latania poza terenami zurbanizowanymi w ramach sportu i rekreacji. Ma stanowić coś na kształt powietrznego odpowiednika skutera wodnego. Na tym jednak plany się nie kończą. Pojawił się też pomysł hybrydowego Skyracera X2. Ten wydłuży czas lotu do nawet 60 minut. Takie maszyny mogłyby zostać wykorzystane do celów komercyjnych także w terenie zurbanizowanym.