Motocykl Toma Cruise'a z filmu Top Gun jest w Polsce. Gdzie go można obejrzeć?

Kawasaki GPZ900R to piękny klasyk. Jednoślad o agresywnej linii nadwozia był produkowany między rokiem 1984 a 1996. Ścigacz jest napędzany 4-cylindrowym silnikiem o pojemności 908 cm3, rozwija 86 koni mechanicznych mocy i może się pochwalić prędkością maksymalną na poziomie 243 km/h.

REKLAMA

Zobacz wideo 18-latek ulicami miasta jeździł motocyklem na jednym kole

Legendarne Kawasaki z Top Guna w muzeum w Dęblinie

Wysoka prędkość wyróżniała Kawasaki GPZ900R na tle konkurencji. Przewyższał on w tym względzie modele produkowane przez Yamahę czy Suzuki. Choć był lepszy nie tylko w tej kwestii. Model okazał się również sławniejszy. A wszystko za sprawą faktu, że u boku Toma Cruise wystąpił w legendarnym już filmie Top Gun z 1986 r. Egzemplarz, który pojawił się na planie produkcji, teraz zawitał do Polski. Jak donosi serwis Scigacz.pl, można go zobaczyć w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie.

Kawasaki GPZ900R posiada certyfikat autentyczności Paramount Pictures

Kawasaki GPZ900R z Top Guna pojawiło się w polskim muzeum jako element stałej ekspozycji. Nie zostało przez placówkę wypożyczone a kupione. Motocykl jest w pełni oryginalny. Nie stanowi żadnej repliki. To jedna z sześciu sztuk, które pojawiły się na planie filmowym. Skąd to wiadomo? Maszyna posiada certyfikat autentyczności wydany przez Paramount Pictures.

Co więcej, muzeum nie musiało wydawać środków własnych na zakup pojazdu. "Motocykl został zakupiony przez firmę, która produkuje pamiątki lotnicze i przekazany do muzeum" – powiedział w audycji Radia Lublin Jacek Zagożdżon, kustosz Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie.

Muzeum w Dęblinie posiada więcej filmowych eksponatów

Ciekawostka jest taka, że Kawasaki GPZ900R z Top Guna stanowi zaledwie jedną z perełek zbiorów. To nie jest to jedyny filmowy sprzęt w halach zajmowanych przez placówkę. Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie posiada również m.in. śmigłowiec Mi-2, który pojawił się w filmie opowiadającym o przygodach najsłynniejszego agenta świata – Jamesa Bonda. Poza tym zakupiło przedmioty z filmu Dywizjon 303 czy makietę wycinka kadłuba samolotu LOT z filmu Broad Peak.