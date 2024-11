Motocyklowe nowości Hondy. Odświeżona gama, dwa prawdziwe bestsellery i klasyk na deser

Gama motocykli i skuterów oferowanych przez Hondę może przytłoczyć. Jest w niej dużo znanych i nowych modeli, do których firma właśnie dołożyła kilka ciekawych nowości. Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na dwa bestsellery, które właśnie przeszły modernizację.

Honda PCX125 i XL750 Transalp to dwa hity, które zostały odświeżone

Pierwszy jednoślad to prawdziwy hit i dla wielu najlepszy skuter klasy 125 na rynku: Honda PCX125. Jej największą wadą jest fakt, że jeżdżą nią dostawcy jedzenia, ale robią to nie bez powodu. Ze względu na nietypową konstrukcję PCX oferuje ogromny bagażnik pod kanapą, poza tym jeździ się nim bardzo dobrze. Teraz można się wyróżnić w tłumie przynajmniej na jakiś czas, kupując nową wersję tego modelu. Jego owiewka i reflektor LED wyglądają inaczej, jest też nowy wyświetlacz TFT i tylny hamulec tarczowy w droższym modelu DX. Wszystkie PCX-y na 2025 roku otrzymały ulepszony silnik z układem stop-start. Jest też jedna zmiana na gorsze: kierownica skutera została zakryta plastikową osłoną, przez co już nie da się do niej przymocować uchwytu do telefonu.

Drugi niewątpliwy hit Hondy to nowy model kategorii adventure: Honda XL750 Transalp, która trafiła do sprzedaży raptem przed rokiem, ale już można znaleźć je na każdej ulicy południowej Europy. Ludzie narzekali, że Hornet i Transalp mają lampy z tańszych modeli z silnikami 500 cm3. To się właśnie zmieniło, dzięki nowemu reflektorowi LED i szybie z odpornego na zniszczenie tworzywa Durabio Transalp wygląda bardziej rasowo, bo przypomina większą Africę Twin. Poza tym w tym modelu pojawiły się nowe kolory lakierów (czarny i szary), lepszy ekran TFT i kilka drobiazgów, które na pewno jeszcze poprawią sprzedaż tego modelu.

Honda GB350S fot. Honda

Nieduża Honda GB350S wygląda przepięknie i ma być niedroga

Jeśli komuś nie podoba się żadna z wymienionych nowości, być może zachwyci go debiutujący w Europie motocykl Hondy z silnikiem o niedużej pojemności. Honda GB350S to piękny klasyk z jednocylindrowym silnikiem o poj. 348 dostępny dla posiadaczy prawa jazdy kat. A2. Wprawdzie ma tylko 21 KM, ale przy masie 178 kg to powinno wystarczyć do normalnej miejskiej jazdy. Poza tym kto by się spieszył taką elegancką maszyną? Ostatecznym argumentem przemawiającym na korzyść tego modelu powinna być cena. Jeszcze jej nie znamy, ale krążą plotki, że będzie bardzo atrakcyjna.

Poza wymienionymi modelami w 2025 roku do oferty Hondy trafią też: zmodernizowany "terenowy" skuter Honda ADV350 (to kolejny bestseller z nowym przodem i ekranem TFT) oraz jego spokojniejszy brat Honda SH350, a także cała seria motocykli: CRF300L i CRF300 Rally (nowe oświetlenie LED i lepsze zarządzanie gorącym powietrzem, które wydostaje się z chłodnicy), CB750 Hornet (nowy reflektor, ekran TFT i poprawiona charakterystyka zawieszenia) i NC750X (nowy reflektor i owiewka z tworzywa Durabio). Na koniec warto przypomnieć, że wymienione nowości dołączają do odświeżonych modeli anonsowanych kilka tygodni temu. Chodzi m.in. o turystyczny model NT1100, cruiser Honda CMX1100SE Rebel, czyli bagger z kuframi i owiewką przypominającą "batwing" Harleya-Davidsona, a także o model CB1000 Hornet - naked z silnikiem z Fireblade'a, w którego zmienił się motocykl neoretro CB1000R. Jest w czym wybierać!