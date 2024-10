Jakie marki sprzedają najwięcej motocykli w Polsce? Te same, co zwykle, bo jesteśmy oszczędni i sentymentalni

Rynek jednośladów w Polsce cały czas rośnie. Takie dane dotyczące rejestracji podaje SAMAR. Tylko między styczniem a wrześniem 2024 r. sprzedaż sięgnęła 44 437 sztuk. To oznacza wzrost o 33,4 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Miesiąc wrzesień również wygląda optymistycznie. Sprzedaż sięgnęła 3876 sztuk, co stanowi wzrost o 19,9 proc. Skok jest o tyle imponujący, że właśnie kończy się sezon na jednoślady. Zainteresowanie klientów zatem słabnie.

Na rynku motorowerów dominują polskie marki

Na pierwszy ogień weźmy rynek motorowerów. Bo tu dominujące okazują się... polskie marki! Pierwsze dwa miejsca zajmuje Junak i Romet. Te dwie firmy sprzedały w sumie jedną trzecią wszystkich motorowerów od początku 2024 r. A tak wysoki ich udział w rynku i czołowe pozycje w zestawieniu utrzymują się od kilku lat.

Jakie marki plasują się na kolejnych miejscach zestawienia Top 10? Ciekawy przykład pojawia się na siódmym miejscu. Dotyczy marki Zipp. To firma powołana do życia w 2004 r. przez polskiego Krossa. Poza tym na liście pojawia się jedna firma z Tajwanu i aż sześciu graczy chińskich. Chińscy producenci ewidentnie próbują zawojować rynek polski. Choć Polacy cały czas mają sentyment do rodzimych producentów.

Junak i Romet świetnie sobie radzą. Ale czy marki są nadal polskie? Junak sprzedaje jednoślady produkowane w Chinach. Motorowery Rometa z kolei są produkowane w Podgrodziu koło Dębicy, ale z podzespołów pochodzących od producentów z całego świata.

Sprzedaż motorowerów w Polsce w 2024 r.

Junak – 2594 szt. Romet Motors – 1560 szt. Yiben – 1017 szt. Znen – 994 szt. Barton – 830 szt. Zhongneng – 534 szt. Zipp – 450 szt. Kymco – 298 szt. Fosti – 245 szt. Vigorous – 235 szt.

W przypadku motocykli Polacy stawiają na sprawdzone i uznane firmy

Prawdziwy boom dotyczy jednak dopiero rynku motocykli. Między styczniem a wrześniem 2024 r. w Polsce sprzedało się 32 815 pojazdów tego typu. To daje wzrost o 36,6 proc. W samym wrześniu sprzedaż skoczyła o 26,5 proc. Jeżeli chodzi o park pojazdów wybieranych przez Polaków w tym przypadku, dominują największe marki światowe. Na pierwszych trzech miejscach plasuje się Honda, Yamaha i BMW. Sama Honda wygenerowała blisko jedną piątą całej sprzedaży od początku 2024 r.

Oczywiście na liście znaleźć można też pewne zaskoczenia. Bo Polacy chętnie kupują także motocykle Junaka i Rometa. Tu decyduje pewnie sentyment, ale i... rozsądnie brzmiące ceny. Popularnością cieszy się także japońskie Suzuki, brytyjski Triumph czy włoskie Benelli. A do tego nie brakuje w zestawieniu Top 10 firm chińskich. Dobry przykład dotyczy chociażby Bartona czy Zontes.

Sprzedaż motocykli w Polsce w 2024 r.

Honda – 5990 szt. Yamaha – 3965 szt. BMW – 2953 szt. Junak – 1940 szt. Romet Motors – 1449 szt. Suzuki – 1448 szt. Barton – 1345 szt. Benelli – 1276 szt. Triumph – 1209 szt. Zontes – 1151 szt.

Polacy importują dwukrotnie więcej motocykli, niż kupują nowych

Polacy chętnie kupują motocykle nowe, ale także importują używane. Ten rynek w 2024 r. jest wart do tej pory 82 812 sztuk. To oznacza, że niemalże podwoił wskaźnik dla rynku pierwotnego. Import zwiększył się o 25,9 proc. W samym tylko wrześniu do Polski przyjechały 7742 motocykle. Ich liczba wzrosła zatem o 20,4 proc. w stosunku do tego samego miesiąca 2023 r.