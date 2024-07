Nowa Honda MSX125 Grom. Kieszonkowy naked wraca do Polski w odświeżonej wersji

Dla kogo są motocykle Hondy klasy 125? Dla ludzi, którzy szukają wyjątkowego miejskiego środka transportu. Jeśli komuś znudziły się wszechobecne skutery Vespy, a mimo to chce podróżować stylowo na dwóch kołach i lubi zmieniać biegi, może wybierać pomiędzy jamnikiem Dax, retro scramblerem Monkey i właśnie MSX125 Gromem, który został odświeżony w 2024 roku. Jeśli w dodatku taka osoba nie ma prawa jazdy kat. A, mała-wielka Honda została dla niego stworzona.

Honda Grom pojawiła się w sprzedaży w 2014 r. Od razu zdobyła nagrodę motocykla roku

Honda Grom to niezbyt wielki, ale niebanalny motocykl, którym wygodnie mogą jeździć dorosłe osoby. Ma jednocylindrowy chłodzony powietrzem silnik o poj. 125 cm, który rozwija moc 10 KM, osiąga moment obrotowy 10,5 Nm i spala raptem 1,5 l benzyny na 100 km. Tak twierdzi jego producent. Poza tym wbrew pozorom Hondą Grom da się sprawnie jeździć po mieście, bo ten motocykl waży tylko 103 kg. Dzięki temu ma przyzwoite osiągi i nawet początkujący kierowca sobie z nim poradzi.

Nową Hondę MSX125 Grom da się spersonalizować zmieniając kolorowe panele nadwozia

Co się zmieniło w Gromie w 2024 roku? Przede wszystkim chodzi o wygląd, bo nowy model ma nowocześniejszą stylizację. Poza tym teraz można zamówić do niego mnóstwo akcesoriów i tym sposobem spersonalizować swój motocykl. Wśród nich znalazły się łatwe w demontażu panele nadwozia w różnych kolorach, dzięki czemu Groma można zmienić nie do poznania. Oprócz tego można zamówić różne pakiety wyposażenia: Comfort (osłony dłoni i mały przyciemniany daszek), Travel (boczne sakwy i tylny bagażnik), a także sporo pojedynczych dodatków.

Siedzenie Hondy MSX125 Grom jest na przyjaznej wysokości 761 mm, jego zbiornik ma sześć litrów pojemności, a w seryjnym wyposażeniu znalazły: pięciobiegowa skrzynia, się ekranik LCD, 12-calowe koła, LED-owy przedni reflektor i tylna lampa, amortyzator upside down i hamulce z ABS. Skromnie, ale godnie, bo właśnie taki jest Grom. Za odświeżony motocykl Hondy trzeba w Polsce zapłacić 18 tys. zł. To w miarę dobra oferta w przypadku tak wyjątkowego jednośladu klasy 125. Poza tym dobry styl nie ma ceny, dlatego jeśli komuś podoba się Honda MSX15 Grom kupi ją z odruchu serca.