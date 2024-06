Junak i Romet dalej dominują w Polsce. W klasie wyżej kochamy japońskie motocykle

W maju 2024 r. zarejestrowano w Polsce 6 097 nowych motocykli i motorowerów. To wynik o 35,03 proc. większy niż w poprzednim miesiącu i o 24,15 proc. większy niż przed rokiem. Łącznie od początku roku wydziały komunikacji zarejestrowały w swoich bazach 23 280 jednośladów, o 35,03 proc. więcej niż rok wcześniej

- czytamy we wstępie do najnowszego raportu Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR w swoim najnowszym raporcie o rynku jednośladów nad Wisłą. Rynek konsekwentnie rośnie, a my możemy sprawdzić, którzy producenci czują się w Polsce najlepiej.

Ile Polacy kupują motorowerów?

W tym roku (liczymy od stycznia do końca maja) Polacy kupili dokładnie 5329 nowych motorowerów, co oznacza wzrost o 25,12 proc. w porównaniu z zeszłym rokiem. W topce sprzedaży widzimy dwie polskie marki. Junak sprzedaje jednoślady produkowane w Chinach, a z kolei motorowery Rometa z kolei są produkowane w Podgrodziu koło Dębicy, ale z podzespołów pochodzących od producentów z całego świata. Imponuje zwłaszcza wynik Junaka. Jako ciekawostkę IBRM SAMAR podaje dynamikę wzrostu sprzedaży Vigorous. Sama liczba rejestracji jeszcze nie jest wysoka, ale rok do roku marka zanotowała wzrost aż o 145,65 proc.

Junak - 1224 rejestracji Romet Motors - 701 Yiben - 506 Barton - 391 Znen - 342 Zhongeng - 294 Zipp - 210 Kymco - 174 Vigorous - 113 Sunra - 106

Ile Polacy kupują motocykli?

Segment motocykli jest wyraźnie większy. W 2024 r. w Polsce zarejestrowano 7 951 motocykli, o 38,29 proc. więcej niż w porównywalnym okresie przed rokiem. Wyraźnie największym zainteresowaniem i sympatią Polaków cieszy się japońska Honda. O drugie miejsce walczą Yamaha i BMW, tutaj również Japończycy okazali się lepsi. Praktycznie wszyscy producenci poprawili swoje wyniki w 2024 r.

Honda - 3 334 rejestracji Yamaha - 2 046 BMW - 1 921 Junak - 998 Benelli - 863 Suzuki - 817 Triumph - 722 Barton - 691 Romet Motors - 659 Kawasaki 601

Podobnie jak w przypadku samochodów Polacy również kupują więcej używanych jednośladów niż nowych, choć proporcje nie są zaburzone aż tak bardzo. W 2024 r. zarejestrowaliśmy 23 280 nowych jednośladów. Od początku bieżącego roku do Polski sprowadzono z zagranicy 44 838 używanych jednośladów. To wynik o 30,73 proc. większy niż odnotowany w analogicznym okresie 2023 roku.