Producentem tego motocykla jest firma Great WAll Motors. A jej historia brzmi naprawdę ciekawie. Marka powstała w 1984 r. Była dodatkowo pierwszym chińskim wytwórcą pojazdów, który zyskał europejską homologację, a do tego okazuje się potentatem na chińskim rynku... pick-up`ów.

Great WAll Motors zaprezentowało motocykl turystyczny

Tak, Great WAll Motors był do tej pory szczególnie aktywny na rynku samochodów osobowych i dostawczych. Teraz szefom marki przyśnił się jednak motocykl. I tak właśnie powstał Souo S2000G. Chińczycy mówią, że wygląd tego jednośladu był inspirowany "tańcem lwa". Europejczycy natomiast zauważają wyraźne odwołania do legendarnego Gold Winga. Tak jak produkt Hondy, S2000G jest klasycznym turystykiem. To motocykl do wygodnego "połykania" kolejnych kilometrów.

Souo S2000G będzie napędzany 8-cylindrowym bokserem z przekładnią DCT

Inspiracja Hondą może się okazać strzałem w dziesiątkę. Oznacza harmonijną i po prostu ładną linię. Chińczycy w jednej kwestii postanowili jednak poprawić oryginał. O ile Gold Wing ma silnik posiadający 6 cylindrów, o tyle Great WAll Motors zastosował jednostkę 8-cylindrową. Motor ma 2 litry pojemności i pracuje w układzie bokser. Moc? Na jej temat inżynierowie na razie milczą. Zapewniają jednak, że jednoślad rozwinie prędkość nawet 240 km/h.

GWM Souo S2000GL to chiński Gold Wing z ośmiocylindrowym silnikiem Fot. Great WAll Motors

Układ napędowy GWM Souo S2000GL jest sparowany z 8-biegową skrzynią. To dwusprzęgłowy automat. Poza tym standardem jest centralnie umieszczony amortyzator, hamulce Brembo, kontrola trakcji, światła LED-owe, 12,3-calowy ekran w miejscu zegarów czy system monitorowania martwego pola.

Czy chiński Gold Wind trafi do Europy?

Czy GWM Souo S2000G będzie sprzedawany w Europie? Tego na razie nie wiadomo. Na takie szczegóły trzeba będzie poczekać. Motocykl został zaledwie kilka dni temu zaprezentowany szerokiej publiczności z ograniczoną ilością szczegółów technicznych. Miało to miejsce podczas międzynarodowej wystawy motocyklowej w Pekinie.