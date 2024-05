Statystyki przerażają. 272 wypadki z udziałem motocyklistów, nie żyje 30 osób

Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu, nieprawidłowe wyprzedzanie oraz niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami - to według danych policyjnych główne przyczyny wypadków drogowych powodowanych przez motocyklistów. Miłośnicy jednośladów nie zawsze przestrzegają obowiązujących przepisów, a zwłaszcza zasad dotyczących ograniczeń prędkości. Jak zaznaczają stróże prawa, jedynie wzajemny szacunek i respektowanie praw innych uczestników ruchu pomoże dotrzeć jednośladem bezpiecznie do celu.

30 ofiar w pierwszych 3 miesiącach roku

Tegoroczne statystyki otwarcia sezonu motocyklowego nie są optymistyczne. Jak wynika z policyjnych danych, w pierwszych 3 miesiącach 2024 roku (statystyka obejmuje też pierwsze 4 dni kwietnia) policjanci odnotowali aż 272 wypadki drogowe z udziałem motocyklistów. Zginęło w nich 30 osób a 255 zostało rannych. Zdecydowana większość zdarzeń (197) miała miejsce w obszarze zabudowanym.

Zobacz wideo Nieodpowiedzialni motocykliści na polskich drogach

Jednośladem bezpiecznie do celu

Policja prowadzi obecnie akcję pod nazwą "Jednośladem bezpiecznie do celu", której priorytetem jest zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo użytkowników pojazdów jednośladowych i zapobieganie niebezpiecznym zdarzeniom drogowym z ich udziałem.

Na bezpieczeństwo motocyklistów w dużej mierze mają wpływ inni uczestnicy ruchu, przede wszystkim kierowcy samochodów. Jedni i drudzy muszą pamiętać, że nie są na drodze sami. Do groźnych sytuacji, w których poszkodowany zostaje motocyklista dochodzi głównie w sytuacji, gdy kierujący innym pojazdem nie ustąpi mu pierwszeństwa przejazdu.

Przypominamy, że w okresie, gdy na drogach pojawia się coraz więcej jednośladów, kierujący wszelkimi pojazdami mechanicznymi powinni pamiętać o obserwacji drogi i spoglądaniu w lusterka. Ważne jest również, by zawczasu i wyraźnie sygnalizować zamiar zmiany pasa ruchu i kierunku jazdy oraz swoim stylem jazdy nie zmuszać kierującego jednośladem do gwałtownego hamowania, co może doprowadzić do utraty panowania nad motocyklem.

Policyjna akcja 'Jednośladem bezpiecznie do celu' Fot. Policja