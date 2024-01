W ramach kolejnego etapu procesu modernizacji sprzętu transportowego Straży Granicznej, do floty formacji wprowadzone zostaną 34 nowe czterokołowce. Wszystkie pojazdy to Kawasaki Brute Force 750 4x4i EPS. Do napędu służy czterosuwowy silnik z zapłonem iskrowym o pojemności skokowej 749 cm3. Moc 51 KM trafia na cztery koła przy wsparciu automatycznej skrzyni biegów. Maszyna ma niezależne zawieszenie przednie oraz tylne. Więcej o nowych pojazdach polskich służb piszemy na Gazeta.pl.

Szereg elementów wyposażenia dodatkowego

Jak informują funkcjonariusze, quady przystosowane są do prowadzenia dwuosobowych patroli, dzięki wyposażeniu w dwa miejsca siedzące oraz zapewnieniu odpowiedniego bezpieczeństwa dla pasażera poprzez doposażenie w dodatkowe oparcie, oraz uchwyty na dłonie.

Co więcej, ATV zostały doposażone w elektryczną wyciągarkę, podgrzewane manetki i osłony na dłonie kierującego. Ważnym elementem dodatkowym jest szperacz ręczny z możliwością regulacji strumienia światła zamontowany na relingu bagażnika przedniego, umożliwiający prowadzenie obserwacji terenu w porze nocnej w szerszym zakresie. Dodatkowe kufry umożliwiają przewiezienie podręcznego wyposażenia, niezbędnego do pełnienia służby granicznej.

Quady dla podlaskich i nadbużańskich strażników

Pojazdy klasy ATV charakteryzują się możliwością pokonywania trudno dostępnego terenu, tam, gdzie z uwagi na gabaryty pojazdu, samochody terenowe czy samochody ciężarowe nie są w stanie dotrzeć lub pokonać przeszkód terenowych. Ich atutem jest możliwość szybkiego poruszania, odporność na warunki terenowe oraz pogodowe. Strażnicy poinformowali, że docelowo odebrane maszyny marki Kawasaki będą użytkowane w ochronie granicy państwowej stanowiącej granicę zewnętrzną Unii Europejskiej w Podlaskim oraz Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej.