Nie ma mocnych na Junaka i Rometa w tej klasie. Półkę wyżej dominuje Honda

O wynikach rynku fabrycznie nowych pojazdów piszemy również w tekstach publikowanych w serwisie Gazeta.pl.

REKLAMA

Historia polskich pojazdów zdaniem wielu skończyła się na początku lat 90. XX wieku. Taki sposób myślenia stanowi jednak poważny błąd. I żeby się o tym przekonać, wystarczy zajrzeć do najnowszego raportu instytutu SAMAR dotyczącego rejestracji jednośladów w Polsce we wrześniu 2023 r.

Zobacz wideo Przechodzień wepchnął przypadkową osobę pod autobus. 24-latek został zatrzymany

Junak i Romet to dominują na rynku nowych motorowerów w Polsce

Szczególną uwagę powinny zwrócić rejestracje fabrycznie nowych motorowerów i dwie pierwsze pozycje na liście. Liderami tego rynku jest bowiem Junak i Romet. Pierwsza z firm sprzedała od stycznia do września 2023 r. 2124 pojazdy, a druga 1249 pojazdów. To ponad jedna trzecia całego wolumenu rynkowego! Dalsze pozycje? Ta są skolonizowane głównie przez chińskich producentów. Choć np. dziewiątą pozycję zajmuje Peugeot. W tym punkcie warto jednak zadać ważne pytanie. Czy z tej sytuacji możemy się cieszyć? Bo polskie nazwy nie muszą oznaczać przecież polskich firm...

Czy Junak i Romet to polskie firmy?

Na pierwszy ogień weźmy Junaka. Ten jest trochę polski i trochę zagraniczny. Bo sama firma rzeczywiście zarejestrowana jest w kraju. Z nazwy korzysta Almot. Tylko przedsiębiorstwo jest jedynie importerem. W efekcie pod logo znanym w Polsce od roku 1956 sprzedaje pojazdy produkowane w Chinach. Co zatem z Rometem? Tu mówimy o firmie, która powstała w 100 proc. z polskiego kapitału i stanowi dział przedsiębiorstwa produkującego... rowery! Jeżeli chodzi o jej motorowery, te są produkowane w Podgrodziu koło Dębicy, ale z podzespołów pochodzących od producentów z całego świata.

Na rynku motocykli Junak i Romet nie wygrywają. Mają jednak mocną pozycję

Niestety polska hegemonia na rynku jednośladów kończy się w momencie, w którym zajrzymy do zestawienia dotyczącego rynku motocykli. Tam podium zajmuje Honda, Yamaha i BMW. Junak jest czwarty, a Romet Motors szósty. Wyniki są gorsze niż na rynku słabszych jednośladów. Mimo wszystko nadal wydają się naprawdę dobre. Polskie firmy sprzedały bowiem sumarycznie w tym roku 2389 motocykli. To oznacza, że należy do nich blisko 10 proc. całego rynku. To oznacza też sprzedaż na poziomie osiąganym np. przez trzecie w Polsce BMW.

Jak wyglądają generalne trendy na rynku jednośladów w Polsce? Ten rynek cały czas rośnie. Motorowery i motocykle sprzedały się od stycznia do września 2023 r. sumarycznie w ilości sięgającej 33 303 sztuk. To oznacza przeszło 8-proc. wzrost. Sam wrzesień dopisał do tej listy 3 233 jednoślady. A to oznacza skok sprzedaży o imponujące prawie 32 proc.