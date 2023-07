Nowy Ducati Monster 30 Anniversario. Kiedy bestia jest piękna

Powiedzieć, że Ducati Monster stworzył segment naked bike to może zbyt wiele, bo trzeba pamiętać, że japońskie firmy rozpoczęły sprzedaż tzw. UJM (Universal Japanese Motorcycle) już w latach 70. Za to śmiało można powiedzieć, że wraz z premierą pierwszego Monstera w 1993 r. włoski producent zdefiniował ten rynek na nowo, przedstawiając seksowny motocykl bez owiewek o sportowych aspiracjach.

Ducati Monster ma już 30 lat. Z tej okazji powstała piękna rocznicowa wersja

Pierwszy Ducati Monster M900 z lat 90. miał gwarantować przyjemność z jazdy i wygodę użytkowania na co dzień, w dodatku za rozsądne pieniądze. Dziś się mówi, że ten model uratował markę Ducati i do tej pory jest bardzo atrakcyjnym wstępem w krąg jej wyznawców. Nowy Monster prezentuje się atrakcyjnie w każdej wersji, ale najnowsza odmiana 30 Anniversario wygląda naprawdę wyjątkowo.

Z okazji okrągłej rocznicy sprzedaży producent zaprezentował wersję sportowego naked bike'a w kolorach włoskiej flagi, ale to nie wszystkie zmiany. Już standardowy Monster jest wyjątkowo lekkim motocyklem, a w specjalnej odmianie udało się go odchudzić o dalsze 4 kg, do 184 kg masy własnej "na mokro", czyli z kompletem płynów i zbiornikiem zatankowanym do 90 proc. pojemności.

Żeby to było możliwe Ducati Monster 30 Anniversario zyskał akumulator litowy, lekkie kute felgi, regulowany przedni amortyzator Ohlins oraz najlepszy na rynku układ hamulcowy Brembo Stylema. To są topowe podzespoły w branży, które oprócz wyjątkowej skuteczności wyróżnia niska masa.

Ducati Monster 30 Anniversario. Można się w nim zakochać od pierwszego wejrzenia

Najbardziej efektowny Monster ma też tłumiki słynnej firmy Termignoni oraz bardzo zaawansowaną elektronikę z regulowanymi układami ABS Cornering, Ducati Traction Control i Ducati Wheelie Control, która w tej wersji zyskała dodatkowo tryb procedury startowej. W seryjnym wyposażeniu jest też amortyzator skrętu i bardzo atrakcyjnie wykończona kanapa. Resztę znamy z pozostałych odmian Ducati Monster.

Źródłem mocy jest dwucylindrowy motor w układzie V o poj. 937 cm3, od kąta tzw. współotwarcia zaworów i kształtu głowic nazwany Testastretta 11 st. Jest chłodzony cieczą i wyposażony w znak rozpoznawczym Ducati: wyjątkowy rozrząd desmodromiczny. Ta jednostka napędowa rozwija maksymalną moc 111 KM, co zapewnia lekkiemu "potworkowi" znakomite osiągi.

Atrakcyjny wygląd, znakomite osiągi i limitowana do 500 szt. produkcja — Ducati Monster 30 Anniversario ma wszystko, o czym marzą fani włoskich jednośladów. Warto byłoby poznać również informacje o dostępności i cenie tego wyjątkowego modelu, ale na to trzeba poczekać do końcówki 2023 r., bo wtedy nowy model powinien pojawić się w polskich salonach sprzedaży tej marki. W materiale zostały wykorzystane zdjęcia producenta.