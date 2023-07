Na Harley-Davidson Homecoming przyjechało 130 tys. osób. Taka impreza jest raz na 120 lat!

Harley-Davidson Homecoming to doroczny festiwal, który odbywa się w Milwaukee w stanie Wisconsin, bo tam jest matecznik kultowej firmy. W 2023 jest szczególna okazja do świętowania, bo czterodniowy festiwal zorganizowany od 13 do 16 lipca rozpoczął celebrację 120. urodzin marki Harley-Davidson. Pewnie również dlatego na miejsce przyjechało aż 130 tys. osób i 80 tys. motocykli. Co robili przez kilka dni w Milwaukee? Wszystko to, co sobie właśnie wyobrażacie.

REKLAMA

Zobacz wideo Szkolenie z bezpiecznej i efektywnej jazdy motocyklem

Więcej informacji na temat motocykli znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Gwiazdy festiwalu Harley-Davidson Homecoming 2023 to Green Day i Foo Fighters

Przede wszystkim Harley-Davidson Homecoming 2023 był zorganizowanym z rozmachem festiwalem muzycznym, w którym wzięło udział ponad 80 tys. osób. Potężny lineup wieńczyły zespoły Green Day i Foo Fighters. Jakie jeszcze atrakcje czekały na uczestników w ten weekend? Impreza Bike Night zaczęła się już w czwartek, 14 lipca. Amerykanie i nie tylko oni, bo do Milwaukee dotarli fani Harleya z całego świata, robili na niej to, co lubią najbardziej: obserwowali pokazy i wyścigi motocyklowe, na czele z wyczynami ekipy Travisa Pastrany "Nitro Circus", jedli hamburgery na festiwalu food trucków i obserwowali jak legendarny szef kuchni Matty Matheson tworzy na żywo najlepszego burgera na świecie w ramach imprezy Burger Build Off. Uczestnicy na pewno robili jeszcze mnóstwo innych, równie nieprzyzwoitych rzeczy.

Wszystko odbywało się na ul. Sixth Street oraz terenie muzeum marki Harley-Davidson. W wolnym czasie można było je zwiedzać, tak samo jak fabrykę tych motocykli. W międzyczasie odbywała się też prezentacja modeli z rocznika 2023 i jazdy próbne z podkreśleniem najnowszych maszyn H-D CVO Street Glide i CVO Road Glide z olbrzymimi silnikami Milwaukee-Eight 121. Na Homecoming 2023 był ich oficjalny debiut. Dodatkowo odbyła się parada, w której wzięło udział aż 7 tys. maszyn.

Dwa wyjątkowe modele Triumph Tiger 900 Aragon Edition

Koncerty, pokazy, jedzenie burgerów i zwiedzanie to Harley-Davidson Homecoming w pigułce

Żeby ułatwić dotarcie na miejsce fanom marki Harley-Davidson pod hasłem "Wszystkie drogi prowadzą do Milwuakee" wytyczył sześć malowniczych tras prowadzących tam z różnych zakątków USA. Zadbali nawet o przystanki po drodze i posiłki, które były zorganizowane w autoryzowanych salonach tej marki. Wśród gości Harley-Davidson Homecoming 2023 znalazła się para podróżników z Polski.

Ela i Grzegorz z ekipy "Screw It Let’s Ride" po rocznej podróży motocyklem Pan America dookoła Ameryki Południowej, też dojechali na miejsce. Harley-Davidson to marka, która wie, jak zachęcić użytkowników wspólnego świętowania. Jestem przekonany, że żadna inna marka motoryzacyjna na świecie nie gromadzi większej liczby entuzjastów. Tegoroczna impreza udała się tak dobrze, że organizatorzy już zapowiedzieli jej powtórkę w przyszłym roku. Festiwal Harley-Davidson Homecoming 2024 zostanie zorganizowany w dniach 25-28 lipca 2024 roku. W materiale wykorzystano zdjęcia producenta.