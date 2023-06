Dax, Grom i Monkey to nie imiona superbohaterów. Odmienione Hondy w Biarritz

Honda Grom, Dax i Monkey rzeczywiście mają nazwy przypominające imiona komiksowych superbohaterów, ale to małe-duże motocykle. Japoński producent ma całą linię jednośladów, które mają być ekonomiczne i łatwe do jazdy, ale niebanalnie zaprojektowane. Można je kupić nawet w Polsce, chociaż akurat u nas nie cieszą się dużą popularnością. Pewnie dlatego, że za podobne pieniądze można kupić bardziej praktyczny skuter.

Wszystkie wymienione modele mają silniki o poj. 125 cm3 i spełniają pozostałe wymogi pozwalające na jazdę nimi posiadaczom prawa jazdy kat. B. Honda MSX Grom wygląda jak duży motocykl, który nie urósł i jest popularna wśród miłośników drobnych stuntów.

Honda Dax to motocyklowy jamnik zaprojektowany w stylu retro, a właściwie produkowany aż od 1969 roku. Od tego czasu przeszedł dużą ewolucję, ale wciąż wygląda podobnie. Honda Monkey to mikro scrambler popularny od lat 60. Uwielbiam je wszystkie, dlatego bardzo cieszę się, że w 2023 roku artyści zaproszeni do konkursu wzięli na warsztat właśnie maluchy Hondy.

Wśród kreacji przygotowanych na surferski festiwal "Wheels and Waves" we francuskim kurorcie Biarritz znalazły się dwa Daxy, dwa Gromy i trzy egzemplarze modelu Monkey. Wszystkie są wesołe i kolorowe, a niektóre szalone i zmodyfikowane tak bardzo, że trzeba się im przyjrzeć, aby rozpoznać oryginał. Wśród kandydatów znalazła się Honda Grom wyposażona w turbosprężarkę i wtrysk podtlenku azotu, Dax w stylu pop-art i kolejny w stylu rat oraz Honda Monkey w wersji chopper.

Który motocykl custom Hondy podoba się wam najbardziej? Możecie wybrać swojego faworyta i wziąć udział w głosowaniu na stronie hondacustoms.com do końca sierpnia 2023 roku. W 2022 roku triumfy święcił customowy model CMX500 Rebel "Maanboard" przygotowany przez warsztat Motocicli Audaci z Sardynii, a w 2021 roku Honda CB650R "Fenix" z Portugalii. Również w tym roku wybór należy do was.