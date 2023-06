Motocyklista uderzył w auto przez błąd kierującej osobówką. Pasażerka przeleciała kilka metrów

Respektowanie na jezdni oznakowań oraz panujących zasad określonych w kodeksie drogowym to podstawa bezpiecznej jazdy. Błędne interpretowanie reguł lub lekceważący stosunek do przyjętych prawem zasad prowadzi do nieszczęśliwych zdarzeń. Jednym z powszechnych przewinień na policyjnej liście jest nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu. Takiej właśnie sytuacji na skrzyżowaniu w miejscowości Krojczyn (woj. kujawsko-pomorskie) dopuściła się kierująca Renault Megane.

Na opublikowanym w sieci nagraniu widzimy, jak kobieta jadąca samochodem osobowym skręcając w lewo w drogę podporządkowaną, nie ustąpiła pierwszeństwa motocykliście. 28-letnia mieszkanka powiatu włocławskiego nie upewniła się, co do możliwości wykonania bezpiecznego manewru. W konsekwencji doszło do zderzenia pojazdów. Ucierpiał mężczyzna kierujący jednośladem marki Kawasaki oraz pasażerka, która została wyrzucona w powietrze i przeleciała kilka metrów przed uderzeniem o asfalt.

Zobacz wideo Motocykl wbił się w osobówkę przez nieustąpienie pierwszeństwa podczas skrętu

Motocykl prowadził 40-letni mieszkaniec gminy Dobrzyń nad Wisłą. Mężczyzna wraz z pasażerką zostali przetransportowani do szpitala. Kobieta doznała poważnych obrażeń. W policyjnym komunikacie prasowym czytamy, że oboje kierujący pojazdami byli trzeźwi. Na miejscu funkcjonariusze zatrzymali prawo jazdy 28-latce prowadzącej Renault Megane. W związku ze spowodowaniem wypadku drogowego kobietę czeka rozprawa sądowa.

Dokładne sprawdzanie, kto ma pierwszeństwo

Dojeżdżając do skrzyżowania, zawsze należy być ostrożnym i dokładnie sprawdzić, kto ma pierwszeństwo. Zachowanie czujności oraz przestrzegane przepisów, jak również stosowanie się do znaków, ma ogromny wpływ na bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu. O niebezpiecznych zdarzeniach na drogach piszemy codziennie na stronie głównej Gazeta.pl.