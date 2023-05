Czy motocyklista może mijać auta i zatrzymywać się dopiero przed światłami, jeśli nie ma tam miejsca?

O przepisach drogowych, w tym tych obowiązujących motocyklistów, opowiadamy również w poradnikach publikowanych w serwisie Gazeta.pl.

Sezon na jednoślady rozpoczął się na dobre. W miastach pojawia się coraz większa ilość motocykli czy skuterów. Warto zatem przypomnieć zasady ruchu, którym podlegają te pojazdy. Pytanie na dziś brzmi: Czy motocyklista może mijać auta i zatrzymywać się dopiero przed światłami?

Motocyklista omijający auta i zatrzymujący się dopiero przed światłami

Odpowiedź nie jest prosta. Bo czasami takie zachowanie jest możliwe, a czasami nie. Możliwe jest pod warunkiem zastosowania się do zasad ruchu drogowego i możliwe jest tylko wtedy, gdy przed sygnalizatorem kierujący ma się gdzie zatrzymać. Jeżeli miejscem jego postoju, w oczekiwaniu na sygnał zielony, miałaby się stać przestrzeń za światłami lub pasy dla pieszych, zachowanie takie nie jest zgodne z przepisami. W takim przypadku motocyklista nadal może "przeciskać się" między samochodami stojącymi przed skrzyżowaniem. Powinien jednak zatrzymać się w przestrzeni wystarczającej do wykonania postoju, ale znajdującą się sporo wcześniej.

W tym punkcie kluczowe są jednak dwie rzeczy. Mowa o:

Pisząc o przestrzeni wystarczającej do wykonania postoju, mam na myśli takie miejsce, w którym motocykl zmieści się na jednym pasie ruchu. Nie może stać np. na linii dzielącej pasy.

Celowo w akapicie powyżej piszę o zatrzymaniu przed sygnalizatorem, a nie linią zatrzymania. Bo de facto wykroczeniem jest wjazd za sygnalizator w momencie, w którym ten nadaje sygnał czerwony. Przepisy nie wspominają nic o wjechaniu za linię warunkowego zatrzymania. Za linią zatrzymania można zatem stanąć motocyklem, ale pod warunkiem że kierujący nie wjedzie na pasy czy za sygnalizator. Tak, brzmi to paradoksalnie, ale taka jest wykładnia prawa.

Mandat za zatrzymanie motocykla przed światłami. Aż cztery możliwości!

Złamanie powyższych zasad może oznaczać jeden z czterech mandatów. Powinien liczyć się z karą za:

Niestosowanie się do sygnałów świetlnych w razie przejechania za sygnalizator z sygnałem czerwonym. W takim przypadku mandat wynosi 500 zł. Wykroczenie ma dopisanych aż 15 punktów karnych.

Zatrzymanie pojazdu na przejściu dla pieszych. Mandat wynosi od 100 do 300 zł. Kierowca dostanie też 5 punktów karnych.

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszym na przejściu – tak może zostać zakwalifikowane zatrzymanie motocykla na pasach. To oznacza 1500 zł mandatu i 15 punktów karnych.

Zajmowanie więcej niż jednego, wyznaczonego na jezdni, pasa ruchu. Mandat wynosi 150 zł i oznacza 6 punktów karnych.

Jak przepisowo "przeciskać się" motocyklem między autami stojącymi przed światłami?

Na początku tego materiału wspominaliśmy o kwestii przepisowego "przeciskania się" między autami. Co to konkretnie oznacza? Chodzi o to, aby kierujący pamiętał o czterech generalnych zasadach. Przypominam je poniżej.