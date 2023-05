Honda XL750 Transalp będzie bestselerem. Wkrótce ruszają dni otwarte w salonach

Honda Transalp cieszyła się tak dużą popularnością, bo była dobrym uniwersalnym motocyklem dostępnym za rozsądne pieniądze i tanim w eksploatacji. Trzy generacje Transalpa były sprzedawane od 1987 do 2012 roku. Potem Honda zakończyła produkcję tego modelu i próbowała wypełnić lukę jednośladami CB500X oraz NC750X.

Honda Transalp zaczęła swoją karierę od terenowo-drogowej klasy dual sport, ale następne generacje nieuchronnie dryfowały w stronę bardziej szosowych motocykli turystycznych. Nowy model też został zaprojektowany w tym stylu. Honda XL750 Transalp przygotowana na 2023 rok do wszystkich zalet poprzedników dodaje kolejne. W tej chwili trwa wielka moda na motocykle klasy adventure, bo nadają się do jazdy w praktycznie każdych warunkach. Mimo to większość użytkowników rzadko opuszcza na nich asfalt. Nowy XL750 Transalp będzie dla nich idealny.

To znacznie tańszy i lżejszy model od legendarnej Afryki Twin, ale jednocześnie jest bardziej dojrzały i dynamiczny od budżetowego modelu CB500X. Honda Transalp zapewni wygodną pozycję do jazdy w mieście, osłonę przed wiatrem w trasie i poradzi sobie w delikatnym terenie. W dedykowanych kufrach będzie można łatwo zabrać ze sobą bagaż, co wbrew pozorom jest bardzo wygodne również w mieście.

Honda XL750 Transalp jest dobra, bo uniwersalna i dostępna za rozsądne pieniądze

Do tego trzeba dodać nowy silnik paralel-twin o pojemności 755 cm3 i mocy 92 koni, którym zachwycają się specjaliści na całym świecie. Zapewni modelowi XL750 dobrą dynamikę. Również wyposażenie Hondy Transalp jest bogate. Znajdziemy w nim dużo piątek: pięć trybów jazdy, pięciostopniową stopniową kontrolę atrakcji i pięciocalowy wyświetlacz TFT. Do tego pełne oświetlenie LED, automatycznie wyłączane kierunkowskazy i przednie koło o średnicy 21 cali. To ukłon w stronę miłośników jazdy po bezdrożach.

Tak naprawdę nowa Honda XL750 Transalp jest niezwykle wszechstronną maszyną. Niska masa własna, która wynosi 208 kg, powinna zachęcić początkujących kierowców. Tylko niższe osoby może odstraszyć wysokość siedzenia, która wynosi 850 mm. Wisienką na torcie jest wyjątkowa renoma motocykli tej japońskiej marki, które niezależnie od miejsca produkcji, cieszą się opinią bezawaryjnych i niedrogich w eksploatacji. To dlatego Honda bije rekordy sprzedaży m.in. w Polsce. Jest jeszcze coś: nowa Honda Transalp ma atrakcyjną cenę, która pozwoli jej powalczyć ze wszystkimi konkurentami.

Podstawowy model można kupić za 48 900 zł. Czy nowa Honda Transalp mogłaby być trochę tańsza? Tak, ale konkurenci kosztują jeszcze więcej, poza modelami z Chin. W najbliższy poniedziałek w polskich salonach sprzedaży Hondy rozpoczną się dni otwarte dotyczące tego modelu. Zainteresowani motocykliści będą mogli obejrzeć, przymierzyć się i zamówić nową Hondę Transalp. Dni otwarte potrwają do 13 maja. Obok CB750 Horneta nowa Honda XL750 Transalp będzie prawdziwym hitem tego roku. W materiale wykorzystano zdjęcia producenta.