Znalazłeś gotówkę pod choinką? Wydaj ją na właśnie ten rower. Oszczędzisz prawie połowę

Wielu sprzedawców na pytanie o rabat odpowiada, że to stolica Maroka, ale dziś w sklepie centrumrowerowe.pl sytuacja wygląda inaczej. Można tam kupić rower MTB marki GasGas za zaledwie 1499 zł. Wszystko dlatego, że ostatnie sztuki tych pojazdów zostały atrakcyjnie przecenione. Dzięki obniżce o 44 proc. można je kupić za nieco ponad połowę początkowej ceny. Warto to zrobić jeszcze z innych powodów.

Producent roweru GasGas to hiszpańska firma specjalizująca się w innych jednośladach

Popularne rowery niemal nie różnią się od siebie konstrukcją. Wszystkie mają aluminiowe ramy o zbliżonej geometrii i podobny osprzęt od najpopularniejszych producecntów takich jak Shimano, SRAM/Rockshox i Suntour. Dlaczego zatem warto wybrać model Gas Gas TR1 Street? Przede wszystkim ze względu na atrakcyjną cenę, mimo podzespołów japońskiej marki Shimano, która wciąż jest najbardziej cenionym producentem rowerowych komponentów. Poza tym marka GasGas powinna być bliska sercu wszystkich fanów motoryzacji, zwłaszcza tej na dwóch kołach.

GasGas to katalońska firma, która działa na rynku jednośladów od 1985 roku. Specjalizuje się w terenowych motocyklach wszelkiej maści, ale przede wszystkim motocrossowych, enduro/dual sport i trialowych. W 2019 roku większościowe udziały w GasGas kupiła firma KTM, a tak naprawdę korporacja Pierer Mobility. Firma Stefana Pierera ma ostatnio kłopoty finansowe, KTM znalazł się w stanie upadłości, ale być może właśnie dlatego rower GasGas ma tak dobrą cenę? Na pewno na jednośladzie z takim logo będziemy wyglądać lepiej, niż wielu innych. W końcu tacy zawodnicy jak Jordi Tarres i Adam Raga zdobyli wielokrotnie tytuły mistrza świata w motocyklowym trialu własnie na maszynach Gas Gas.

Rower GasGas TR1 Street jest przeciętny, ale solidny. Ma dobrą cenę i powinien służyć przez lata

Nawet jeśli dla kogoś marka nie czyni żadnej różnicy, rower GasGas TR1 Street to dobra oferta, zwłaszcza że oprócz ceny oferuje dużą uniwersalność. Sklep zaliczył go do kategorii MTB, ale tak naprawdę to raczej model trekkingowy, który bardzo dobrze sprawdzi się w trakcie miejskiej jazdy, ale poradzi sobie również na wertepach i nadaje się nawet do rowerowej turystyki. Jest wyposażony w bagażnik, ale przede wszystkim ma prostą, a więc wytrzymałą konstrukcję z ramą wykonaną ze stopu aluminium 6061, 28 biegów i 27,5-calowe koła z lekko terenowym bieżnikiem. Napęd dostarczyło Shimano Tourney, a sprężynowy amortyzator o skoku 100 mm tajwański Suntour. Nie będzie tłumił idealnie nierówności, ale za to nie wymaga kosztownego serwisu tak, jak konstrukcje powietrzno-olejowe. Czego chcieć więcej?

Do wyboru są modele z ramą o wysokości rury podsiodłowej 15 i 16,5 cala, na których powinni się dobrze poczuć rowerzyści o wzroście od nawet 155 cm do prawie 180 cm. Jedyną wadą tego modelu jest ograniczona dostępność w sklepie centrumrowerowe.pl. Jeśli mamy zamiar go kupić za gwiazdkową gotówkę, warto się pospieszyć. Inaczej ktoś może was ubiec.