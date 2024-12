Mieliśmy już okazję pisać o rowerze wodorowym oferowanym przez polską firmę Groclin. Opracowało go szwajcarskie przedsiębiorstwo HydroRide Europe AG. Polacy dystrybuują go na 6. rynkach świata. Napęd wodorowy w rowerze brzmi zaawansowanie. Zaawansowany jednak tak właściwie nie jest. Technologia okazuje się prosta.

Jak działa rower wodorowy?

Wodór jest dostarczany do roweru w specjalnej butelce. Ciśnienie w jej wnętrzu nie przekracza 2 barów. Jest zatem niższe, niż ciśnienie powietrza w oponie. Wodór następnie trafia do ogniwa paliwowego. W ten sposób powstaje energia elektryczna i czysta woda. Woda jest usuwana poza ogniwo, a prąd służy do zasilania silnika wspomagającego napęd roweru.

Do ładowania butelek wodorem służy specjalny generator. Niewielkie urządzenie kierowca może nabyć do użytku domowego. Samo napełnianie zbiornika wodorem trwa dokładnie 10 sekund.

Rower wodorowy na mrozie nie traci zasięgu

Aktualnie trwa w Polsce sezon zimowy. Powstaje zatem zasadnicze pytanie. Czy rower wodorowy radzi sobie z mrozami? Odpowiedź brzmi tak. Ogniwo zastosowane w jednośladzie zachowuje pełną sprawność przy temperaturach otoczenia sięgających -10 stopni Celsjusza. W takich warunkach butelka wodoru nadal starczy na pokonanie jakiś 60 km. I kwestia ta jest o tyle ważna, że dziś w miastach coraz więcej osób korzysta z rowerów także zimą. Także zimą są one ważnym środkiem miejskiej mobilności.

Czemu na rower wodorowy nie działają mrozy? To w dużej mierze kwestia tego, że nie posiada on baterii gromadzącej prąd. Energia wytworzona przez ogniwo jest na bieżąco przekazywana do układu napędowego. To zasobnik energii byłby w tym przypadku najsłabszym punktem.

Rower wodorowy polskiej firmy nie boi się mrozów. Nie traci zasięgu do -10 stopni Fot. Groclin

Wodór zachęca do używania roweru przez cały rok

Działanie ogniwa wodorowego zastosowanego w rowerze sprzedawanym przez Groclin nie jest uzależnione od ciepła. To sprawia, że kierowca nie ma problemu z pracą napędu, ale i przechowywaniem pojazdu. Rower taki po dotarciu do pracy można zostawić przed biurem. Nie trzeba zapewniać mu ogrzewanego "parkingu". To spora zaleta i cecha, która może zachęcać do używania roweru przez cały rok. Poza tym odporność na mrozy stanowi też plus, którego nie posiada np. rower elektryczny. W przypadku elektrycznego mrozy "zjadają" zasięg oferowany przez baterię litowo-jonową.

Rowery wodorowe mogą stanowić przyszłość miejskiego transportu. Zwłaszcza w krajach o mroźnym klimacie. Widzimy w nich potencjał, który ułatwia poruszanie się zimą i otwiera nowe możliwości dla ekologicznego transportu w najtrudniejszych warunkach – podkreśla Michał Seidel, prezes spółki Groclin.