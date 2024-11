Już ubranie się na rower jesienią potrafi być sporym wyzwaniem. Zimą jeszcze bardziej trzeba skupić się na odpowiednim stroju jeśli nie chce się rezygnować ze swojego hobby. Biorąc pod uwagę, że obecnie ciężko o siarczyste mrozy, miłośnicy kolarstwa chętnie wskakują na swoje jednoślady i ruszają przed siebie.

REKLAMA

Rower zimą? Ależ oczywiście

Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zimą udać się na rower, jednak trzeba wcześniej odpowiednio się do tego przygotować. Przede wszystkim zawsze należy pamiętać o bieliźnie termoaktywnej. Zazwyczaj jest ona bardzo wygodna i elastyczna. Jej głównym zadaniem jest chłonięcie potu i utrzymywanie optymalnej temperatury.

Jeśli na zewnątrz nie jest jeszcze zbyt zimno, do bielizny termoaktywnej wystarczy dorzucić jesienną kurtkę wiatrówkę oraz długie spodnie. Natomiast gdy słupek rtęci spada poniżej zera, przydadzą się dodatkowe warstwy. Oczywiście nie ma co przesadzać, ale kluczowe znaczenie będzie miała dodatkowa bluza lub bezrękawnik. Przy bardzo mroźniej aurze zaopatrz się w kolarską kurtkę zimową i spodnie kolarskie. Będą one dostępne w większości sklepów sportowych.

Zobacz także: To akcesorium na rower zapewnia sokoli wzrok. Nie ruszam się bez niego z domu. Przydatne cały rok

Jakie dodatki na rower zimą? One mają kluczowe znaczenie

Kurtka i spodnie to jednak niejedyne obowiązkowe wyposażenie kolarza zimą. Ogromnie ważne są także rękawiczki. Powinny one zasłaniać palce, ale nie być zbyt grube. Trzeba bowiem utrzymać solidny uchwyt na kierownicy. Zdecydowanie przyda się też czapka pod kask, zwłaszcza przy mocnych podmuchach wiatru i opadach śniegu.

Jeśli chodzi o obuwie, to zawsze można założyć swoje ulubione i wygodne buty. Tutaj po raz kolejny niezwykle istotne będą dodatki. Mianowicie wiele sklepów oferuje zimowe ochraniacze. Stanowią one barierę dla śniegu i wiatru. Z kolei komfort cieplny zwiększą oczywiście skarpetki. Grube i uciskające warianty sprawdzą się doskonale. Ponadto są długie, więc ogrzeją także łydki.

Przeglądając różne oferty, natknąłem się na kilka dodatkowych i ciekawych akcesoriów. Idealnym ich przykładem będą nogawki zakładane na kolana. Ta część ciała jest szczególnie narażona na wychłodzenie, zatem dodatkowa ochrona jest w tym przypadku wskazana. Nie zapomnij też o kominie na szyję, zazwyczaj kosztuje niewiele, a daje przyjemny komfort cieplny.