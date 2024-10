Dla wielu osób początek zimy jest jednocześnie końcem sezonu na rower. Wtedy swój pojazd trzeba gdzieś schować. Może to być problematyczne, zwłaszcza jeśli chodzi o mieszkanie w bloku. Istnieją jednak sprytne sposoby przechowywania, które nie zabierają dużo miejsca. Niekiedy jednak trzeba zaopatrzyć się w niedrogie akcesoria.

Gdzie najlepiej trzymać rower zimą?

Po pierwsze, należy wybrać odpowiednie miejsce do przechowywania roweru. Najlepsze oczywiście będą pomieszczenia suche i ciepłe. Dlatego wiele osób decyduje się na garaż albo piwnicę. Dobrą opcją są też wszelkiego rodzaju pomieszczenia gospodarcze, a nawet spiżarnie. W przypadku piwnicy, częstym problemem jest wilgoć, która nie sprzyja przechowywaniu roweru. W takiej sytuacji lepiej rozejrzeć się za innym miejscem.

Czasem jednak jesteśmy zmuszeni do zostawienia roweru na zewnątrz. Wtedy nie zapominajmy o odpowiednim zabezpieczeniu pojazdu. Przydadzą się specjalne pokrowce, chroniące przed mrozem i opadami atmosferycznymi. To jednak naraża rower na kradzież i nie zabezpiecza go w pełni przed działaniem niskich temperatur.

Uchwyty do roweru niezbędnikiem na zimę

Jeśli masz już wybrane pomieszczenie do przechowywania roweru, nadszedł czas na zaplanowanie wykorzystania tej przestrzeni. Dobrze, jeśli pojazd zajmie jak najmniej miejsca. Tutaj z pomocą przychodzą uchwyty. W sklepach do wyboru jest mnóstwo rodzajów, które kosztują niewiele.

Dostępne są wieszaki umożliwiające podczepienie roweru pod sufitem. Będą przydatne w wysokich pomieszczeniach. Równie ciekawe są warianty ścienne, chyba najbardziej popularne. Ja w tym roku postawiłem na zwykły stojak rowerowy, gdzie oba koła są w powietrzu.

Jeśli planujesz trzymać rower w mieszkaniu, polecam ci tzw. clug. Ten uchwyt jest mały i nie rzuca się w oczy, dlatego można go śmiało zamontować np. w przedpokoju, gabinecie, a nawet salonie. Trzeba jednak dokładnie przemyśleć, gdzie dokładnie zainstalować clug, gdyż rower będzie w pozycji pionowej, a zatem zajmie trochę miejsca. Ważne, żeby ci nie wadził i dobrze komponował się z wystrojem wnętrz.