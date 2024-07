Na mapach miast przybywa tras rowerowych, ale nie wszyscy pamiętają o obowiązujących na nich przepisach. Rozszerzająca się infrastruktura dróg rowerowych daje szansę poruszać się w sposób bezpieczny i swobodny. Czasami jednak w wyniku nieostrożności i braku wyobraźni uczestników ruchu, a także nieznajomości przepisów dochodzi do wypadków.

REKLAMA

Zobacz wideo Pierwszeństwo na przejeździe dla rowerów

Czy rowerzysta ma pierwszeństwo na przejściu dla rowerów? Przepisy ruchu drogowego

Kwestia pierwszeństwa na przejeździe dla rowerów to jeden z najbardziej spornych przepisów w Kodeksie. Przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym, a konkretniej art. 27. 1. wskazuje jasno, jak kształtują się wzajemne relacje rowerzystów i innych pojazdów w przypadku przejazdów dla rowerów.

Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu dla rowerów, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa kierującemu rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego oraz osobie poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, znajdującym się na przejeździe.

Kluczowe są ostatnie słowa, które dosadnie wyjaśniają sytuację pierwszeństwa i można ją przyrównać do zasady "kto pierwszy, ten lepszy". Jeśli rowerzysta już "znajduje się na przejeździe", to kierowca samochodu ma obowiązek ustąpić mu pierwszeństwa i nie podlega to dyskusji. Jeśli dopiero zbliża się do przejazdu, kwestia pierwszeństwa może wynikać z sygnalizacji świetlnej lub oznakowania.

W przypadku, gdy kierujący pojazdem skręca w drogę poprzeczną i po skręcie przecina przejazd dla rowerów, ma obowiązek zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa rowerzyście, który jedzie na wprost. W tej sytuacji nie ma znaczenia, kto pierwszy wjedzie na przejazd. Mówi o tym art. 27 ust. 1a ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Kierujący pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa kierującemu rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego oraz osobie poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, jadącym na wprost po jezdni, pasie ruchu dla rowerów, drodze dla pieszych i rowerów, drodze dla rowerów lub innej części drogi, którą zamierza opuścić.

Jeździsz wraz z dzieckiem po ścieżce rowerowej? Wielu popełnia ten błąd i nie wie o mandacie Fot. pixabay / Ben_Kerckx

Kiedy rowerzysta nie ma pierwszeństwa? Wtedy powinien ustąpić innym

Są także sytuacje, w których rowerzysta musi ustąpić pierwszeństwa innym uczestnikom ruchu. Pierwsza z nich dotyczy korzystania z przejazdu dla rowerów, który umożliwia przejazd przez drogę poprzeczną. W tym przypadku rowerzysta nie ma pierwszeństwa przed pojazdami jadącymi na wprost. Kolejną sytuacją jest jeśli chce wjechać na przejazd dla rowerów, który przecina jezdnię. Musi mieć na uwadze, że pierwszeństwo nabywa dopiero wtedy, gdy znajdzie się już na przejeździe. Jeśli masz ochotę, to zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.