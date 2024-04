Nowa akcja policji potrwa do 20 czerwca. Rowerzyści się nie wywiną. Jest cała lista

Prowadzona akcja ma na celu przypominanie i uświadamianie kierującym jednośladami o tym, że są niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego oraz o zagrożeniach z tym związanych, jak też promowanie właściwych zachowań wobec innych uczestników ruchu. Jednośladów na naszych drogach jest coraz więcej. Kierują nimi osoby w różnym wieku, w tym też niepełnoletnie. Jednak każdy użytkownik tego typu pojazdu powinien mieć na uwadze, że uczestnicząc w wypadku drogowym narażony jest na znaczne niebezpieczeństwo utraty zdrowia, a nawet życia

- komentuje policja start nowej akcji. Działania "Jednośladem bezpiecznie do celu" oficjalnie wystartowały na początku tego tygodnia i będą trwały aż do 20 czerwca. To oczywiście swego rodzaju umowna data. Po 20 czerwca policja w całym kraju dalej będzie dbała o bezpieczeństwo użytkowników jednośladów, ale już pod innymi nazwami. "Jednośladem bezpiecznie do celu" to też szeroko zakrojona akcja edukacyjna, która pozwoli zrozumieć, jak bezpiecznie jeździć po drogach. Często bezpieczeństwo zależy od nas samych.

REKLAMA

Zanim sezon rowerowy w pełni się zacznie, warto przypomnieć kilka ważnych zasad

Policja zwraca uwagę, że szczególnie groźne jest łamanie dozwolonej prędkości jazdy oraz zasad pierwszeństwa przejazdu. Zwłaszcza na motocyklu lub rowerze jest skrajnie nieodpowiedzialne, ponieważ samemu można sprowokować niebezpieczną sytuację. Dla motocyklisty lub rowerzysty każdy wypadek to zagrożenie życia. - Niezależnie od tego jakim rodzajem jednośladu się poruszamy pamiętajmy też o sygnalizowaniu zamiaru zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu. Warto również zadbać o bycie widocznym na drodze. Prawidłowe światła pojazdu i kamizelka odblaskowa podniosą nasze bezpieczeństwo - dodaje policja.

Co musi mieć każdy rower? Za zły stan roweru można dostać mandat

Lampa ze światłem białym lub żółtym selektywnym, umieszczona z przodu.

Sygnał dźwiękowy (np. dzwonek) o nieprzeraźliwym tonie.

Lampa ze światłem czerwonym umieszczona z tyłu (może być światło migające).

Światło odblaskowe barwy czerwonej umieszczone z tyłu, w kształcie innym niż trójkąt.

Przynajmniej jeden skutecznie działający hamulec – ręczny lub nożny.

Włączenie oświetlenia obowiązuje rowerzystę w warunkach złej widoczności – gdy zapada zmierzch, jest noc czy też widoczność jest ograniczona z powodu warunków atmosferycznych np. mgły. Światła należy włączać także podczas jazdy w tunelu. Warto zadbać o swój rower. Czy sam rowerzysta musi być jakoś specjalnie ubrany? Tego przepisy nie precyzują. Zalecamy jednak, żeby wyposażyć się w kask, ponieważ chroni on głowę, a tę łatwo uszkodzić przy nawet drobnym wypadku. Nieocenione będą także odblaski. Widoczny rowerzysta to bezpieczny rowerzysta.

Policja przypomina też o ważnym przepisie

Rowerzysta ma obowiązek korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Kierujący rowerem korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym. Kiedy rowerzysta może jechać chodnikiem?

opiekuje się osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem;

szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów,

warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gęsta mgła).

Trzeba jednak zawsze pamiętać, że rowerzysta na chodniku jest gościem i musi dostosować swoją prędkość do ruchu pieszych - jest obowiązany jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym. Mandaty dla rowerzystów za wykroczenia względem pieszych sięgają zwykle do 300 złotych. W skrajnych wypadkach to nawet 500 złotych.

Jak rowerzysta powinien przejechać przez zebrę?

Rowerzysta jest zobowiązany zejść z roweru i przeprowadzić go po przejściu dla pieszych, jeśli chce je przekroczyć. Zupełnie inaczej przedstawia się sytuacja, kiedy obok pasów dla pieszych jest przejazd rowerowy. W takim wypadku rowerzysta nie musi zsiadać z roweru.

Kilka mandatów, o których nie wolno zapomnieć:

korzystanie z telefonu podczas jazdy rowerem – mandat 200 zł,

naruszenie przepisów o korzystaniu z chodnika lub drogi dla pieszych – mandat 200 zł,

naruszenie zakazu jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu – mandat 50 zł,

naruszenie zakazu jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach – mandat 50 zł.

utrudnianie poruszania się innym uczestnikom ruchu – mandat 200 zł,

Rowerzysta na Rondzie de Gaulle'a w Warszawie, 29 sierpnia 2022 r. Fot. Dawid Żuchowicz / Agencja Wyborcza.pl

Na koniec zostawiliśmy ważną sprawę. Wiele osób wciąż uważa, że za jazdę na rowerze po alkoholu można stracić prawo jazdy. Ten przepis anulowano już dawno, ale dalej nie ma litości dla osób, które stwarzają zagrożenie. W stanie po użyciu alkoholu (od 0,2 do 0,5 promila) to 1000 złotych mandaty. W przypadku stanu nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila) grzywna wynosi już 2500 zł.