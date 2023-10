Rowerzysta zderzył się z ciężarówką. Dzięki pokładowej kamerze wiadomo, jak do tego doszło

Policjanci z garnizonu lubelskiego wyjaśniają okoliczności wypadku drogowego, jaki wydarzył się w sobotę 14 października w miejscowości Biała. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że to 53-letni mieszkaniec gminy Radzyń Podlaski podczas jazdy rowerem doprowadził do zderzenia z samochodem ciężarowym marki DAF. Więcej newsów na temat niebezpiecznych zdarzeń drogowych znajdziesz na Gazeta.pl.

REKLAMA

Z drogi podporządkowanej wprost pod ciężarówkę

Na nagraniu pochodzącym z drogowego wideorejestratora dokładnie widać, jak rowerzysta włącza się do ruchu z drogi podporządkowanej. Kiedy już wjechał na DK-19 od razu zdecydował się na manewr bez upewnienia się czy może go bezpiecznie wykonać. Cyklista najprawdopodobniej zamierzał skręć w lewo na najbliższym skrzyżowaniu i w ten sposób wjechał przed maskę poruszającego się w tym samym kierunku pojazdu silnikowego. Mężczyzna w wyniku uderzenia przewrócił się i doznał obrażeń ciała. Trafił do szpitala.

Zobacz wideo Pijany rowerzysta zderzył się z ciężarówką

Rowerzysta z alkoholem w organizmie

Ciężarówką jechał 55-letni mieszkaniec powiatu hrubieszowskiego. Badanie na obecność alkoholu w organizmie wykazało, że był trzeźwy. Tego samego nie da się jednak powiedzieć o rowerzyście. W trakcie wykonywanych badań laboratoryjnych w szpitalu stwierdzono w jego organizmie obecność alkoholu, dlatego w celu ustalenia dokładnej jego zawartości od 53-latka pobrano krew do badań.

Przypominamy, że nietrzeźwi kierujący stanowią zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Alkohol w organizmie zmniejsza szybkość reakcji, ogranicza pole widzenia, wpływa na błędną ocenę odległości i szybkości, znacznie obniża samokontrolę oraz koncentrację, rozprasza uwagę oraz powoduje senność.