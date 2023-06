Kierowcy kontra rowerzyści - kto jest winny? Statystyki nie pozostawiają wątpliwości

Kierowcy i rowerzyści mają jeden cel na drodze

Do większości wypadków, w których poszkodowani zostali rowerzyści przyczynili się też inni użytkownicy dróg, szczególnie kierujący samochodami osobowymi

- komentuje policja w swoim corocznym raporcie, w którym podsumowane są wszystkie wypadki na polskich drogach. Jego lektura mówi o naszych drogach bardzo dużo, a liczby mogą pozwolić wyciągnąć sporo wniosków. Zawsze na Moto.pl powtarzamy, że mamy na drodze jeden wspólny cel - dotrzeć bezpiecznie do celu. Kierowcy, rowerzyści, motocykliści czy piesi. Nieważne. Dlatego na drogach trzeba ze sobą współpracować, żeby były jak najbezpieczniejsze. Odpowiadamy za to wszyscy. I skorzystamy na tym wszyscy. O bezpieczeństwie w ruchu drogowym piszemy regularnie na stronie głównej gazeta.pl.

Zobacz wideo Policja z użyciem dronów wyłapuje łamiących przepisy cyklistów i pieszych. W kilka chwil wpadło 14 rowerzystów

Wypadki z udziałem rowerzystów w 2022 r. Niestety. Rok do roku urosły

W 2022 r. miało miejsce dokładnie 3 685 wypadków z udziałem rowerzystów. Zginęło w nich 170 rowerzystów, rany odniosło 3 356 osób (3 344 kierujących rowerami i 12 pasażerów). W porównaniu do 2021 r., zwiększyła się liczba takich wypadków się niestety zwiększyła o prawie pięć procent. Trzymamy kciuki, by 2023 r. okazał się lepszy. Inne statystyki z policyjnego raportu raczej spadały, a polskie drogi stawały się bezpieczniejsze. Nad bezpieczeństwem rowerzystów musimy jednak jeszcze popracować.

Z oczywistych względów do największej liczby wypadków z udziałem rowerzystów dochodzi w terenie zabudowanym. Jednak to poza terenem zabudowanym, gdzie prędkości rozwijane przez pozostałe pojazdy są znacznie wyższe rowerzysta musi się mieć szczególnie na baczności. Poza terenem zabudowanym doszło do 334 wypadków, w których zginęło 81 osób. W co piątym wypadku była ofiara śmiertelna! Przerażająca statystyka.

Wypadki z rowerzystami, w których winny był kierujący innym pojazdem

Policja dostarcza także konkretnych danych z czyjej winy doszło do wypadku, w którym to nie rowerzysta był winny. Najczęściej winny jest kierowca samochodu osobowego, potem małego dostawczaka, a następnie większych samochodów ciężarowych. Pięć głównych sprawców wypadków:

Samochód osobowy - 1 831 wypadków, w których zginęło 66 osób, a 1 772 zostało rannych. W kolejnych punktach te wartości podajemy w nawiasach. Samochód ciężarowy o DMC do 3,5 t - 138 (15, 123) Samochód ciężarowy o DMC powyżej 3,5 t - 53 (10, 45) Hulajnoga elektryczna - 37 (0, 31) Motocykl - 19 (0, 16)

Dlaczego dochodzi do wypadków z winy kierujących? Z tego zwłaszcza powinniśmy wszyscy wyciągnąć wnioski. Czasem wystarczy mała zmiana nawyków, żeby zniwelować ryzyko kolizji z rowerzystą. Przykład? Spójrzcie dwa razy w prawo przy skręcaniu w prawo. Chcecie skręcić w ulicę, którą przecina przejazd dla rowerów. Patrzycie w praco, w lewo i jeszcze raz w prawo, co da pewność, że drogą dla rowerów nie nadjechał szybko jadący rowerzysta. Tak naprawdę wcale nie tracicie czasu, a jest znacznie bezpieczniej.

Nieustąpienia pierwszeństwa przejazdu - 848 wypadków, w których zginęło 9 osób, a 837 zostało rannych

Nieprawidłowe przejeżdżanie przejazdu dla rowerzystów 648 (9; 638)

Nieprawidłowe wyprzedzanie 282 (45; 238)

Nieprawidłowe skręcanie 91 (0; 90)

Niezachowanie bezpiecznej odległości 71 (12; 62)

Nieprawidłowe wymijanie - 50 (3; 43)

Nieprawidłowe cofanie 44 - (2; 42)

Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu - 39 (10; 33)

Inne przyczyny 35 (0; 34)

Nieprawidłowe omijanie - 20 (1; 19)

Niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej - 16 (0; 15)

Rowerzyści też mają swoje za uszami

Oczywiście kierowcy nie zawsze są winni. Do wielu wypadków dochodzi z winy rowerzystów. Do nich też apelujemy o rozwagę. Jako niechronieni uczestnicy ruchu tym bardziej powinni na siebie uważać i nie prowokować niebezpiecznych sytuacji. W starciu z samochodem są na straconej pozycji. W zeszłym roku rowerzyści przyczynili się do powstania 1 304 wypadków, w których zginęły 72 osoby, a 1 286 osób doznało obrażeń ciała. Policja podaje, że w porównaniu z 2021 r. było więcej więcej: wypadków o 83 (+6,8 proc.) i osób rannych o 88 (+7,3 proc.), ale spadła liczba zabitych o cztery osoby (-5,3 proc.).

Najczęstsze przyczyny wypadków z winy rowerzystów:

nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu - 394 wypadki,

niedostosowanie prędkości do warunków ruchu - 204 wypadki,

nieprawidłowe wykonywanie manewru skrętu - 137 wypadków,

nieprawidłowe zachowanie wobec pieszego - 98 wypadków,

nieprawidłowe wymijanie - 94 wypadki.

Policja segment rowerowy najnowszego raportu o wypadkach kończy statystyką wieku rowerzystów. Z policyjnych danych wynika, że największe zagrożenie powodują osoby starsze. Rowerzyści powyżej 60 roku życia, byli sprawcami 309 wypadków (23,7 proc. wszystkich wypadków spowodowanych przez rowerzystów), zginęły w nich 34 osoby (aż 47,2 proc.), a 286 zostało rannych (22,2 proc/). Dużą liczbę wypadków powodują osoby w wieku 40-59 lat. Z ich winy doszło do 303 wypadków (23,2 proc.), zginęło 25 osób (34,7 proc.), a 289 zostało rannych (22,5 proc.).

Samochód potrącił chłopca (zdjęcie ilustracyjne) Fot. Tomasz Kamiński / Agencja Wyborcza.pl