Uważaj na drodze! Zaczyna się sezon na pijanych rowerzystów

Do rozpoczęcia kalendarzowego lata dzielą nas niecałe trzy tygodnie. Jedną z oznak rozpoczynającego się sezonu letniego są liczne zatrzymania pijanych rowerzystów. Okazuje się, że jest to kolejna plaga. Więcej doniesień z polskich dróg znajdziesz na stronie Gazeta.pl

REKLAMA

Pijani rowerzyści na drogach

Przypadków policyjnych interwencji z pijanymi cyklistami w roli głównej nie brakuje. 29 maja funkcjonariusze drogówki z Chrzanowa zatrzymali w odstępnie kilku godzin dwóch nietrzeźwych rowerzystów - 65-latek zatrzymany w Babicach wydmuchał blisko promil, z kolei w sąsiedniej gminie Żarki 61-latek w swoim organizmie miał 1,2 promila.

Kolejnym przypadkiem był pewien 48-latek, przyłapany wieczorem 30 maja w Bujanach Szlacheckich w gminie Zelów. Badanie alkomatem wykazało, że rowerzysta prowadził z ponad 2,5 promila alkoholu w krwioobiegu. Kolejnych trzech delikwentów policja zgarnęła kolejno w Inowrocławiu, Kruszwicy i Janikowie. Byli to 47-latek oraz dwóch 53-latków. Wszyscy mogli "pochwalić się" obecnością od 0,8 do 1,6 promila alkoholu we krwi. Niechlubnym rekordzistą okazał się jednak pewien 27-latek, zatrzymany w 28 maja w Tarnobrzegu. Badanie alkomatem wykryło w jego organizmie obecność 3,8 promila alkoholu. Jak wynika z relacji przypadkowych świadków, mężczyzna wcześniej spał na drodze. Niestety, takich przypadków jest o wiele, wiele więcej.

Kolizja na przejściu. Rowerzysta nie zszedł z roweru, kierowca nie zwolnił. Czyja wina?

Pijani rowerzyści nie mogą jednak liczyć na taryfę ulgową. Jazda rowerem w stanie nietrzeźwości wiąże się z mandatem w wysokości minimum 2500 zł. W przypadku rażącego złamania przepisów policjanci mogą złożyć wniosek o ukaranie takiego cyklisty do sądu, który może nałożyć na niego grzywnę w wysokości nawet 30 000 zł.

Jak przekazuje Dziennik Łódzki, tamtejsi policjanci prawie każdego dnia zatrzymują nietrzeźwych rowerzystów. Jak podkreśla nadkomisarz Iwona Kaszewska, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie, cytowana przez portal, nietrzeźwy kierowca, w tym także rowerzysta, jest poważnym zagrożeniem, nie tylko dla siebie, ale i dla innych użytkowników dróg - "Wypity alkohol zdecydowanie obniża refleks, koncentrację kierującego, a wtedy nietrudno o dramatyczne w skutkach zdarzenia drogowe. Każde zderzenie lub upadek kierującego jednośladem, może skończyć się tragicznymi w skutkach konsekwencjami. Dlatego tak ważne jest odpowiedzialne zachowanie na drodze. Nikt lepiej nie zadba o nasze bezpieczeństwo jak my sami. Bądźmy odpowiedzialni i rozważni".