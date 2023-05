Policja zapolowała dronem na łamiących przepisy cyklistów. W kilka chwil złapano 14 delikwentów

Wielu cyklistów w naszym kraju kompletnie nie zna przepisów ruchu drogowego. Wynika to z faktu, że osoby powyżej 18 roku życia nie muszą posiadać dokumentu uprawniającego do kierowania rowerem. To jednak nie usprawiedliwia nieznajomości prawa. Najwidoczniej ustawodawcy zbyt ufnie podeszli do sprawy, stwierdzając, że dorosła osoba będzie odznaczać się odpowiedzialnością i dla własnego bezpieczeństwa zajrzy do ustawy Prawo o ruchu drogowym, nie wspinając już nawet o zapamiętaniu jej treści. Wyniki kontroli drogowej przeprowadzonej przez Policjantów z Piaseczna pokazują, że jest zupełnie inaczej.

Kontrola rowerzystów w Piasecznie. Dron w natarciu

Policjanci wydziału ruchu drogowego z Piaseczna we współpracy ze Służbą Ratownictwa Specjalistycznego, przejrzeli się rowerzystom i ich zachowaniu na przejściach dla pieszych, skrzyżowaniach itd. Do swoich działań użyli drona z zoomem. Niestety, okazało się, że wielu cyklistów nie stosuje się do znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej, jeździ po chodnikach lub – co gorsza – wsiada na rower na "podwójnym gazie" stwarzając ogromne zagrożenie nie tylko dla siebie, ale przede wszystkim innych uczestników ruchu.

Do najczęściej popełnianych wykroczeń zaliczyć można jazdę po chodniku, a przecież zgodnie z prawem możliwa jest ona jedynie w trzech przypadkach:

gdy kierujący rowerem opiekuje się osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem,

szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której odbywa się ruch pojazdów z prędkością wyższą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 metry i brakuje drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów lub pasa ruchu dla rowerów,

kiedy warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła).

Rowerzysta z promilami w organizmie jechał pod prąd na rondzie i zderzył się z autem

W trakcie działań 12 rowerzystów otrzymało mandaty, a dwóch kolejnych zostało przyłapanych na jeździe pod wpływem alkoholu - 42-latek miał w swoim organizmie ponad 1 promil, a 50-latek ponad 1,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Jak wskazuje asp. Magdalena Gąsowska wielu cyklistów jeździ brawurowo, nie sygnalizując manewrów, które ma zamiar wykonać - "Pamiętajmy, że o tragedię na drodze nietrudno. Apelujemy więc o rozwagę podczas korzystania z rowerów oraz przestrzeganie obowiązujących przepisów".