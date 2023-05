Policjanci na to patrzą. Rowerzysta w jednym przypadku może przejechać przez zebrę

Przejeżdżanie przez przejście dla pieszych jest co do zasady zabronione. Powinno się zejść z roweru i go przeprowadzić. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy jedziemy drogą rowerową, a na pasach wymalowany jest przejazd rowerowy. To chyba jedno z najczęściej łamanych przez rowerzystów przepisów, a może prowadzić do bardzo groźnych sytuacji. Kierowca skręcając w prawo może się po prostu nie spodziewać szybko jadącego roweru, co doprowadzi do kolizji. Poniżej wyjaśniamy, jaka kara grozi za łamanie tego przepisu oraz kiedy można legalnie i bezpiecznie przejechać przez zebrę. Więcej porad dla rowerzystów znajdziesz na stronie głównej gazeta.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Rowerzysto! Uważaj i poznaj znaki drogowe

Rowerzysta i przejście dla pieszych - dwa przepisy

Po pierwsze działa art. 2 pkt 11 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Zapis ten określa definicję przejścia dla pieszych jako "powierzchnię jezdni, drogi dla rowerów lub torowiska, przeznaczoną do przekraczania tych części drogi przez pieszych". Uzupełnieniem zapisu staje się art. 2 pkt 18 ustawy PoRD, który mówi o tym, że pieszy jest "osobą znajdującą się na drodze" oraz o tym, że "za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower".

Kiedy rowerzysta może przejechać po przejściu dla pieszych?

Przepisy są raczej jednoznaczne. Przejście dla pieszych jest przeznaczone dla pieszych, a rowerzysta musi przez nie przeprowadzić rower. Choć tu można postawić gwiazdkę i przytoczyć jedną przepisową ciekawostkę. Dzieci do 10 lat na rowerze traktowani są przez ustawę Prawo o ruchu drogowym (a konkretnie art. 2 pkt 18) jako piesi. Na przejściu dla pieszych ma zatem dokładnie takie same prawa jak ktoś idący na nogach. W tym otrzymuje pierwszeństwo przed pojazdami jeszcze przed pojawieniem się na zebrze.

Jednak co do zasady nie wolno przejeżdżać na rowerze przez przejście dla pieszych. Dlatego rowerzysta przejeżdżający przez zebrę może otrzymać mandat karny. W taryfikatorze pojawia się czyn opisany jako naruszenie zakazu jazdy wzdłuż po przejściu dla pieszych. Kara w takim przypadku wynosi od 50 do 100 zł. Jest jednak wyjątek, który pozwoli na uniknięcie grzywny. Dotyczy sytuacji, w której przejście dla pieszych jest uzupełnione przejazdem dla rowerów. Po tak wyznaczonym pasie poprowadzonym w poprzek jezdni, cyklista może śmiało przejechać na drugą stronę drogi.

Jedziesz autem do Gdańska, Łodzi, Wrocławia czy Warszawy? Będziesz pod nadzorem KSZR

Nie tylko rowerzysta zresztą. Identyczne uprawnienia mają osoby kierujące hulajnogami elektrycznymi i urządzeniami transportu osobistego oraz osoby poruszające się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch. Kluczowa jest jednak pewna rzecz. Przejazd musi być oznakowany. Kierowcy zobaczą przy drodze jedną z trzech tablic. Mowa o:

znaku A-24 "Rowerzyści",

znaku D-6a "Przejazd dla rowerzystów",

znaku D-6b "Przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów".

Rowerzysta na przejeździe - pierwszeństwo

Czy rowerzysta przed przejazdem dla rowerzystów, identycznie jak pieszy, ma pierwszeństwo przed nadjeżdżającymi samochodami? NIE MA! Zyskuje je dopiero po wjechaniu na przejazd, przy czym też nie może wjechać na niego bezpośrednio przed nadjeżdżający pojazd. Cykliści powinni o tym zawsze pamiętać.

Czy motocyklista może mijać auta i zatrzymywać się dopiero przed światłami, jeśli nie ma tam miejsca?

Najważniejsze zasady jazdy rowerem - o czym trzeba pamiętać?

Zasady jazdy rowerem zostały opisane w ustawie Prawo o Ruchu Drogowym. Rowerzyści, podobnie jak kierowcy, muszą się stosować do ruchu prawostronnego, a to oznacza, że powinno się jechać możliwie blisko prawej krawędzi jezdni lub ścieżki rowerowej. Blisko wcale nie oznacza "tuż przy samym krawężniku". Na ulicy najlepiej zachować ok. metra odstępu. Wtedy ograniczymy ryzyko najechania na krawężnik.

Jeżeli w kierunku, w którym jedziemy wyznaczono drogę lub pas dla rowerów, to mamy obowiązek korzystania z nich. Tak samo rowerzysta musi jechać poboczem, o ile to oczywiście nadaje się do jazdy. Pamiętajmy też o wyraźnym sygnalizowaniu manewrów. Nie wolno tego robić w ostatniej chwili. Jeżeli rowerzysta zasygnalizuje manewr odpowiednio wcześnie, to da kierowcom czas na reakcję.