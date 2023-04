O przepisach dla użytkowników dróg więcej opowiadamy też w serwisie Gazeta.pl.

Prowadzenie roweru to głównie kwestia utrzymania się na drodze? Nie do końca. Bo o ile osoba pełnoletnia rzeczywiście żadnych uprawnień nie potrzebuje, o tyle przed uzyskaniem pełnoletniości konieczny jest dokument upoważniający do jazdy. Osoba jeżdżąca rowerem i będąca w wieku od 10 do 18 lat, do prowadzenia roweru po drodze publicznej musi mieć kartę rowerową, ewentualnie prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T.

Do uzyskania karty rowerowej konieczny jest egzamin. Na czym polega?

Do zdobycia karty rowerowej konieczne jest przygotowanie, ale i przede wszystkim egzamin. Kto może prowadzić egzamin? Nauczyciel posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego organizowane nieodpłatnie w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego, policjant lub policjant w stanie spoczynku, posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego, egzaminator nauki jazdy lub instruktor nauki jazdy. Sam egzamin może odbywać się np. w szkole lub miejscu wskazanym przez jednostkę policji. Jeżeli chodzi o jego formę, ta jest zarówno teoretyczna, jak i praktyczna.

Czy można zdać egzamin na kartę rowerową w internecie?

W dobie zajęć online, pracy online i zakupów online, powstaje ważne pytanie. Czy można zdać egzamin na kartę rowerową w internecie? W części teoretycznej być może i tak. Można wyobrazić sobie sytuację, w której egzaminowany za pomocą komputera odpowiada na 25 pytań przygotowanych przez egzaminującego. Chociaż egzamin według przepisów powinien odbywać się w jednostce prowadzącej zajęcia w obecności nauczyciela, rodzica lub opiekuna. Z tym w przypadku formy internetowej np. z domu może być już problem...

Jeszcze większą przeszkodę stanowi jednak część praktyczna. Tym bardziej że mówimy o manewrach wykonywanych rowerem na specjalnie przygotowanym placu. Do zaliczenia egzaminu konieczne jest zaprezentowanie skręcania w lewo i w prawo z wyciągniętą ręką, jazdy między dwoma liniami, slalomu, zatrzymania się w oznaczonym miejscu. Tu odpowiedź musi być zatem przecząca. Online praktycznego egzaminu na kartę rowerową zaliczyć się nie da.