Przyczepy, ale nie takie jak myślicie. Miłośnicy sportów będą wniebowzięci

Przyczepy kojarzą się głównie z samochodami. Służą do transportu większych przedmiotów, koni, innych samochodów, desek surfingowych, kajaków czy rowerów, a nawet odgrywają rolę mobilnych domów. Są zatem niezwykle praktyczne, ale i poprawiają możliwości transportowe pojazdu.

Thule wchodzi w nowy rynek. Tworzy przyczepki do... rowerów!

Przyczepy nie są jednak dedykowane wyłącznie autom. Bo spokojnie można je podczepić także pod... rowery. Mowa tu oczywiście o specjalnych przyczepach. Thule postanowiło właśnie odkryć ten segment rynku. Nie jest tak, że firma samodzielnie zainteresowała się segmentem przyczep do rowerów. Punktem otwarcia w tym przypadku stało się przejęcie niemieckiego producenta takich przyczepek, a więc marki Reacha.

Efekty współpracy widać już dziś. Thule prezentuje właśnie przyczepkę rowerową, która pozwala użytkownikom transportować swój sprzęt wygodnie również bez auta. Idealnie nadaje się do przewozu desek surfingowych, SUP-ów i kajaków. A do tego można ją podczepić do roweru.

Przyczepki rowerowe Thule są wszechstronne. Powalają ich możliwości i cena

Jak informuje Thule, "kluczowym atutem przyczepek Reacha jest modułowość. Można je łatwo dopasować do swoich potrzeb, używając różnych akcesoriów." To sprawia, że aktualne możliwości przyczepki rowerzysta może dostosować do konkretnych zadań. Sprawdzą się podczas transportowania sprzętu sportowego, ale również w czasie codziennych zakupów. Dodatkowo przyczepki są łatwe do zmontowania i zdemontowania oraz składają się w kompaktową paczkę, co ułatwia ich przechowywanie i transport. Mogą też odgrywać rolę wózka ręcznego.

Problem z modelem Thule Reacha jest jeden. I jest to klasyczny problem z produktami tej firmy. Okazują się one stosunkowo drogie. Dla przykładu za model: