Dożywocie dla rowerzystów, którzy popełnią to przestępstwo. Nowy pomysł władz europejskiego kraju

Rowerzyście nie są przesadnie lubiani przez kierowców i pieszych. Kierowcy nie znoszą ich za to, że bez zastanowienia wjeżdżają na przejazdy rowerowe (choć nie mają do tego prawa!). Piesi nie przepadają za nimi dlatego, że "panoszą" się na chodnikach. Prawda jest taka, że rowerzyści często mają poczucie bezkarności. Jeden z europejskich krajów postanowił to zatem zmienić.

REKLAMA

Zobacz wideo

Anglia będzie karać dożywotnim więzieniem rowerzystów, którzy zabiją pieszego

Rower pędzący z prędkością 30 km/h po chodniku tworzy realne zagrożenie dla pieszego. Pieszego, który może nie spodziewać się jednośladu, może nagle skręcić i po prostu wpaść pod koła pojazdu. Takie zdarzenie będzie oznaczać nie tylko poważne obrażenia. W skrajnym przypadku może się wiązać ze śmiercią poszkodowanego. Rozumiejąc tę specyfikę, władze Anglii i Walii postanowiły zaostrzyć prawo. Tak, aby wymusić na rowerzystach przepisowe zachowanie. Tak, aby mocniej tonowali swoje zapędy podczas jazdy po chodniku.

Nowe regulacje będą niezwykle surowe. Oznaczają bowiem, że cyklista, który swoich zachowaniem doprowadzi do wypadku, a w wyniku zdarzenia pieszy umrze, powinien się liczyć z karą dożywotniego więzienia.

"Aktualizujemy przepisy, które obowiązują 160 lat." Tak resort tłumaczy zmiany

Powyższe regulacje, jak informuje serwis Londynek.net, mają się pojawić w nowelizowanej właśnie ustawie o przestępczości i policji. Są kluczowe, bo do tej pory ściganie występków rowerzystów odbywało się na podstawie regulacji, które powstały w... latach 60. XIX wieku. "Niebezpieczna jazda na rowerze jest całkowicie niedopuszczalna, a bezpieczeństwo naszych dróg jest kluczowym priorytetem tego rządu. Wprowadzamy nowe kary za niebezpieczną jazdę na rowerze, aktualizując przepisy mające ponad 160 lat, aby zapewnić, że niewielka mniejszość, która lekkomyślnie lekceważy innych, stanie w obliczu pełnej mocy prawa" - wyjaśnia Ministerstwo Transportu.

Propozycja zmian przepisów w Anglii i Walii ma swoich zwolenników i przeciwników. Podstawowe pytanie dotyczy tego, czy regulacje nie są za surowe. Aktywiści podkreślają, że kary dla rowerzystów muszą takie być. Szczególnie że przypadków braku poszanowania przepisów ruchu drogowego przez cyklistów jest coraz więcej. Jako sztandarowy podawany jest przykład Matta Briggsa, który dziewięć lat temu stracił żonę. Ta zginęła w wyniku wypadku spowodowanego przez rowerzystę.