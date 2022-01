Zasięg 677 km plus sportowe osiągi. Cupra Leon jest hybrydą nowej generacji

Cupra Leon to rasowy hot hatch, choć w przypadku tego modelu to lekkie niedopowiedzenie, ponieważ ważną część oferty stanowi oczywiście wersja kombi. Kierowcy wciąż mają do dyspozycji trzy turbodoładowane, czterocylindrowe silniki spalinowe TSI o pojemności dwóch litrów.

Dwa warianty silników – 245 KM / 370 Nm i 300 KM / 400 Nm występują wraz z napędem na przednie koła, zarówno w wersji hatchback, jak i Sportstourer. Ponadto oba wyposażone są w elektroniczny mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu (VAQ). Najmocniejszy silnik w ofercie to jednostka o mocy 310 KM / 400 Nm, dostępna wyłącznie w wariancie Sportstourer z napędem 4Drive.

Cupra Leon fot. Cupra

Cupra Leon z przełomowym napędem eHybrid

Za co kierowcy w całej Europie tak kochają hot hatche? Za ich uniwersalność. To sportowe, bardzo szybkie samochody, które jednak nie tracą nic z walorów praktycznych, jakie mają auta segmentu C. Wciąż są przestronne, wygodne, bogato wyposażone, na tylnej kanapie mogą usiąść wysokie osoby, a bagażnik pomieści sporo przedmiotów. Cupra Leon eHybrid wnosi tę praktyczność na kolejny poziom.

Cupra Leon po raz pierwszy jest hybrydą typu plug-in. Napędzają ją połączone siły 1.4-litrowego silnika spalinowego TSI o mocy 150 KM i momencie obrotowym wynoszącym 250 Nm oraz silnika elektrycznego o mocy 115 KM, wyposażonego w baterię jonowo-litową o pojemności 13 kWh. Łącznie generują one maksymalnie 245 KM mocy i moment obrotowy na poziomie 400 Nm.

Osiągi? Dokładnie takie, jakich spodziewamy się po sportowym kompakcie. Cupra Leon rozpędza się do 100 km/h w zaledwie 6,7 sekundy (Sportstourer w 7 sekund), a maksymalna prędkość, jaką osiągają, to 225 km/h.

Napęd hybrydowy o mocy 245 KM to pierwszy krok w spełnieniu zobowiązania CUPRY do elektryfikacji segmentu samochodów o wysokich osiągach. – Połączenie zaawansowanego silnika spalinowego z napędem elektrycznym przekłada się na lepsze osiągi i dynamikę jazdy

-komentował Axel Androff, wiceprezes ds. badań i rozwoju SEAT-a i CUPRY.

Cupra Leon fot. Cupra

Sportowe auto, które może jeździć jak elektryk

Silnik elektryczny i duży akumulator pozwalają na pokonywanie sporych odcinków bez włączania jednostki spalinowej. To idealne rozwiązanie do spokojnej jazdy po mieście, kiedy wcale nie chcemy korzystać z pełnego potencjału auta, a komfortowo i wygodnie dotrzeć do celu. Zasięg pojazdu w trybie elektrycznym wynosi 55-60 km zgodnie z homologacją WLTP dla wersji hatchback oraz 54-59 km (WLTP) dla kombi. Do codziennej jazdy do pracy czy sklepu w zupełności wystarczające.

Ładowanie baterii przy użyciu Wallbox trwa zaledwie 3,5 godziny, a jeśli podłączymy Leona do najzwyklejszego gniazdka 230 V, to 100 proc. będziemy mieli już po sześciu godzinach.

Kierowca nie musi się niczym przejmować. System sam wie, jak ma pracować

Wiele osób sceptycznie podchodzi do hybryd, bojąc się, że nie będzie potrafiła z nich korzystać, a auto będzie skomplikowane. To błędne podejście. Tak naprawdę jazda Cuprą Leonem eHybrid nie różni się w ogóle od jazdy najzwyklejszym autem z automatem. Jedyne o czym kierowca musi pamiętać, to regularne ładowanie samochodu w pracy lub w domu. Wtedy będzie mógł korzystać ze wszystkich zalet plugina.

Leon e-Hybrid zawsze uruchamia się w trybie elektrycznym – z wyjątkiem sytuacji, w której bateria nie jest wystarczająco naładowana. Napęd automatycznie przełącza się na tryb hybrydowy, jeśli wydajność energetyczna baterii spadnie poniżej określonego poziomu lub jeśli prędkość wzrośnie powyżej 130 km/h. Silnik spalinowy włączy się także, kiedy mocno wciśniecie gaz. Samochód błyskawicznie się zorientuje, że chcecie dynamicznie przyspieszyć i uwolni wszystkie 245 KM.

Tryb Hybrid pozwala kierowcy zdecydować, jaki poziom naładowania ma zostać utrzymany – dzięki temu rozwiązaniu od użytkownika zależy, jaki dystans pokona, korzystając wyłącznie z energii elektrycznej. W praktyce oznacza to na przykład, że trasę między miejscowościami można przejechać w trybie hybrydowym, a po dotarciu do miasta przełączyć się na bezemisyjny tryb elektryczny.

Oczywiście na liście trybów jazdy znajdują się także tryby Sport oraz Cupra. To w nich Leon pokazuje pazur.

Cupra Leon fot. Cupra

Cupra Leon eHybrid, czyli rasowa Cupra

Jak na jednego z liderów segmentu przystało, Cupra Leon to nie tylko moc i osiągi. Hiszpańscy inżynierowie poprawili każdy element nowego Leona. Progresywny układ kierowniczy pozwala zachować maksymalną elastyczność, nawet na najbardziej wymagającej nawierzchni. Dzięki systemowi adaptacyjnego zawieszenia (DCC), Cupra Leon reaguje na zmiany stylu jazdy i sytuację na drodze, zapewniając większą kontrolę nad pojazdem. Warte wymienienia są także rozwiązania konstrukcyjne zastosowane w nadwoziu – przednie zawieszenie oparte na kolumnach MacPhersona i tylne zawieszenie wielowahaczowe, wyposażone w sprężyny i amortyzatory. Gwarantują one komfort podczas codziennej jazdy oraz elastyczność przy bardziej wymagających warunkach na drodze. A wydajne hamulce Brembo wspierają kierowcę w trakcie manewrów na zakrętach.

No i nie zabrakło oczywiście agresywnego pakietu stylistycznego z obowiązkowymi poszerzonymi wlotami powietrza, nowymi felgami i miedzianymi akcentami. Nowy wygląd to poprawiona aerodynamika. Cupra Leon jest o osiem proc. lepsza w tym aspekcie od Seata Leona w wersji Cupra, którego zastąpiła w ofercie.

Wnętrze Leona również jest sportowe. To m.in. kubełkowe fotele, miedziane wykończenia i ambientowe oświetlenie kabiny, ale też rozwiązania technologiczne. Uwagę zwraca nowa kierownica z przyciskiem uruchamiania silnika i przyciskiem trybu jazdy CUPRA oraz specjalna opcja Sport View w wirtualnym kokpicie. Po jej wybraniu na wyświetlaczu pojawią się informacje m.in. o momencie obrotowym, mocy oraz przyspieszeniu.

Cupra Leon, czyli wzór nowoczesnego sportowego kompaktu

Cupra Leon w mistrzowski sposób łączy klasykę z nowoczesnością. To wciąż ten sam, świetnie jeżdżący, piękny i piekielnie szybki hot hatch, ale pojawienie się w ofercie wersji eHybrid jeszcze zwiększyło uniwersalność tego modelu. Sportowy Leon jest gotowy na nowe czasy.