Fani gadżetów docenią możliwości Cupry Ateki. Ma sześć trybów jazdy, DSG i 4WD

Cupra nabrała wiatru w żagle. Już od jakiegoś czasu oglądamy się na drodze za przepięknym Formentorem, lista wersji silnikowych Leona liczy kilka pozycji, a marka wjechała też do segmentu stuprocentowych aut elektrycznych modelem Born. I na tym nie koniec, ponieważ w planach są kolejne auta, a także dalsza rywalizacja w sportach motorowych.

REKLAMA

Nie byłoby żadnego z tych samochodów, gdyby nie pewien SUV, od którego wszystko się zaczęło. Szlak przecierała Cupra Ateca.

Premiera modelu Ateca określiła moment wejścia Cupry na rynek jako oddzielnej marki. Szybko okazało się, że to początek historii wielkiego sukcesu. W samym tylko 2019 roku sprzedaliśmy ponad 10 000 egzemplarzy modelu, co stanowi 15 proc. wszystkich sprzedanych egzemplarzy z rodziny Ateca. Dzięki naszemu SUV-owi o sportowych osiągach Cupry w ciągu roku odnotowała wzrost sprzedaży o 72 proc.

– mówił Wayne Griffiths, szef Cupry, podczas premiery. Cupra Ateca doczekała się bowiem faceliftingu. I choć nie był on dla SUV-a rewolucyjny, to Atekę znacznie unowocześniono.

Dynamiczna sylwetka

Nową odsłonę modelu Ateca wydłużono o 10 mm (do 438,6 cm) i obniżono o 2 mm (do 159,9 cm). Główną zmianą są przednie światła, które nieco zmieniły kształt. Pojawiło się też nowe oświetlenie LED z tyłu i dynamiczne kierunkowskazy. Karoserię przyozdobiono srebrnymi i miedzianymi detalami, a dyfuzor i obudowa przednich świateł przeciwmgłowych zyskały aluminiowe wykończenie. Możemy wybierać m.in. spomiędzy 6 rodzajów felg, w tym specjalnych wersji Sports Black oraz Copper, a także 6 kolorów karoserii. Fani unikalnych wrażeń dźwiękowych mogą również zamówić układ wydechowy firmy Akrapovic.

Wydech to jeden z wyróżników Ateki na rynku. Trudno o równie dobrze brzmiącego SUV-a tych rozmiarów.

Cupra Ateca fot. Cupra

Lifting to okazja do porządków w kabinie

Nieznacznie odświeżono także wnętrze. Pojawiła się m.in. nowa kierownica wyposażona w przyciski zapłonu oraz wyboru trybu jazdy. Dzięki zamontowaniu większych łopatek skrzyni przy kierownicy, zmiana biegów jest po prostu wygodniejsza. W standardowym wyposażeniu znajdują się też fotele kubełkowe z tapicerką Dinamica z elementami skóry ekologicznej. Osoby, które zdecydują się na opcjonalną tapicerkę, otrzymają fotele kubełkowe z tapicerką z perforowanej skóry naturalnej Nappa w kolorze Petrol Blue i skóry ekologicznej z opcją elektrycznego sterowania fotelem i funkcją pamięci.

Fani nowych technologii poczują się w Cuprze Atece jak u siebie

Centrum samochodu to wirtualny kokpit o przekątnej 10,25 cala. Multimedia obsługujemy poprzez 9,2-calowy ekran, ale również za pomocą głosu. Ateca została wyposażona również system Full Link pozwalający na bezprzewodowe połączenie Apple CarPlay lub Android Auto czy usługę eCall, która dzięki wbudowanej karcie eSIM zapewnia połączenie ze służbami ratunkowymi.

Aplikacja Connect pozwala na zdalny dostęp do takich danych podróży jak informacja o miejscu zaparkowania auta, zapalonych światłach czy niedomkniętych drzwiach lub o przekroczeniu prędkości przez użytkownika użyczonego auta.

Cupra Ateca fot. Cupra

Cupra Ateca jest jednym z najnowocześniejszych SUV-ów także pod względem systemów bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy. W podróży nad komfortem i bezpieczeństwem podróżnych czuwają zaawansowane system wspomagania kierowcy, takie jak Pre-Crash Assist, predykcyjny tempomat (ACC), Travel Assist, Emergency Assist czy Side and Exit Assist.

Rodzinny SUV, który łamie pięć sekund do setki

Silnikowo nic się nie zmienia, a to znakomita informacja. Cupra Ateca nadal ma pod maską silnik 2.0 TSI o mocy okrągłych 300 KM, przekazywanych na cztery koła za pośrednictwem siedmiobiegowej skrzyni DSG i napędu 4Drive. Maksymalny moment obrotowy wynosi 400 Nm a prędkość maksymalna to 247 km/h. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h to imponujące 4,9 sekundy.

Pewność prowadzenia zapewnia napęd 4Drive z zawieszeniem adaptacyjnym. Kierowca ma dodatkowo zapewniony dostęp do sześciu programów jazdy: Normal, Sport, CUPRA, Snow, Off-road lub indywidualny. Kolejnym elementem wpływającym na wysokie właściwości jezdne są hamulce Brembo, które przekładają się na większą kontrolę przy pokonywaniu zakrętów i hamowaniu.

Cupra Ateca fot. Cupra

Wzór sportowego SUV-a już jest w Polsce

Nowa Cupra Ateca już przyjechała nad Wisłę. W dobie szalonej popularności crossoverów i SUV-ów Hiszpanom udało się zaproponować coś zupełnie nowego – do tej pory na tej półce nie było tak szybkiej i rasowej propozycji. Cupra Ateca była pierwszym, sportowym kompaktowym SUV-em. I okazała się strzałem w dziesiątkę.