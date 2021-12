Pewne Auto, czyli nowy sposób na sprawdzony samochód używany. Polacy go pokochali. I to nie dziwi

Jeśli Polak szuka dla siebie samochodu, to prawdopodobnie robi to, przeglądając ogłoszenia lub jadąc do komisu. Rocznie do kraju importujemy około miliona aut, a liczba przerejestrowań w skali roku to aż trzy miliony. Imponujące liczby.

Rynek wtórny w ostatnim czasie jeszcze nabrał na znaczeniu. Świat wciąż boryka się ze skutkami kryzysu wywołanego lockdownem i niedoborem półprzewodników. Czemu sprzedaż jest tak niska? Główną przyczyną wcale nie jest niski popyt (wręcz przeciwnie!), a brak komponentów. Niektórzy w Polsce radzą sobie świetnie (np. lider nad Wisłą Toyota i inne azjatyckie marki), ale większość boryka się z ogromnymi problemami, wielu producentów po prostu zamknęło fabryki.

Czy w ogóle da się kupić samochód od ręki?

Niektóre nowe samochody znajdują się na tzw. placu, czekając na klientów, więc jeśli pasuje wam konkretna konfiguracja, to wciąż da się kupić samochód od ręki. Ale wielu Polaków decyduje się raczej na poszukiwania dobrego auta używanego.

Coraz większą popularnością cieszą się programy sprzedaży samochodów używanych w autoryzowanych salonach. To alternatywa dla zakupu nowego samochodu i klasycznego rynku wtórnego. Nie trzeba przeszukiwać stron z ogłoszeniami czy jechać do komisu, żeby znaleźć używany samochód w dobrej cenie, skoro u dealerów czekają na nowych właścicieli na przykład auta poleasingowe.

Już od jakiegoś czasu marki proponują klientom przeróżne formy finansowania. Wiele osób decyduje się na abonament, leasing albo kredyt i jeździ nowym samochodem, płacąc miesięcznie ułamek jego wartości. Po dwóch-trzech latach takie auto wraca do salonu. Może się okazać więc znakomitą okazją dla kolejnego kierowcy. To przecież wciąż nowy samochód, w dodatku regularnie serwisowany, sprawdzony przez specjalistów i sprzedawany dalej przez zaufaną markę.

Pewne Auto, czyli strzał w dziesiątkę

Toyota Pewne Auto to program odkupu i sprzedaży samochodów używanych wszystkich marek. Jego zaletą jest transparentność zakupu – auta przechodzą wszechstronną, zestandaryzowaną kontrolę jakości. Wszystkie pojazdy uwzględnione w programie mają udokumentowaną historię oraz przebieg i objęte są co najmniej roczną ochroną gwarancyjną. W ofercie znajdziemy samochody poleasingowe, pojazdy ekspozycyjne dealerów oraz auta pozostawiane w rozliczeniu, z udokumentowaną historią. Co ważne, Toyota przygotowuje auta innych marek zgodnie z tymi samymi procedurami, co swoje własne.

Program działa w nowej sieci salonów aut używanych, ale też we wszystkich salonach Toyoty oraz na stacjach Toyota Professional. To już 74 punkty w całym kraju.

Toyota Pewne Auto fot. Toyota

Skąd wynika popularność takich programów? Wygoda i bezpieczeństwo

Toyota Pewne Auto to dla klienta spokój i wygoda. Program pozwala kupić samochód używany bez przejmowania się, czy wybierzemy dobrze. Nawet czterech na pięciu Polaków uważa, że jest w mniejszym lub większym stopniu naciągana przez sprzedawcę - np. może o czymś nie wspomnieć w ogłoszeniu albo ukryć jakąś wadę. Większość z nas nie zna się też na tyle na samochodach, żeby ocenić realny stan oglądanego auta.

Decydując się na kupno samochodu od marki, nie musimy się tym przejmować. Pewne Auto gwarantuje sprawdzoną historię pojazdu i udokumentowany przebieg oraz rzetelną informację o stanie samochodu, na podstawie 140-punktowego protokołu kontroli jakości. Obejmuje on m.in. zgodność numeru VIN, działanie wszystkich elementów wyposażenia wnętrza, multimediów i systemów bezpieczeństwa, stan tapicerki i materiałów wykończeniowych, działanie świateł, pomiar grubości lakieru oraz kontrolę stanu nadwozia pod kątem zarysowań, wgnieceń i rdzy czy pasowania zderzaków i drzwi. Podwozie, koła i układ napędowy są sprawdzane zarówno na podnośniku, jak i podczas jazdy testowej.

Przy zakupie używanego auta można korzystać z takiej samej szerokiej oferty finansowania, jaką Toyota przygotowała dla nowych samochodów, która obejmuje wynajem długoterminowy dla klientów indywidualnych i firm oraz inne formy leasingu i kredytu. Można skorzystać także z programu finansowania usług serwisowych i ubezpieczenia Comfort Pay.

Liczby wskazują, że Polacy pokochali Pewne Auto

Program Toyota Pewne Auto ma silną pozycję na rynku samochodów używanych i nieustannie się rozwija. Coraz większe zainteresowanie klientów naszą ofertą wynika z przejrzystości działania i wysokich standardów, a także z bardzo dobrej renomy marki Toyota oraz zaufania Polaków do naszej sieci dealerskiej. Symptomatyczne jest ogromne zainteresowanie hybrydami – klienci często o nie pytają, bo wiedzą, że dzięki hybrydom mogą zaoszczędzić na paliwie i naprawach, korzystać z auta przez długie lata i odsprzedać je w dobrej cenie

- komentuje Piotr Jeżak, kierownik programu Toyota Pewne Auto i Lexus Select. A jego słowa poparte są konkretnymi liczbami. W 2021 roku sprzedano w programie już 27 tysięcy samochodów, co daje średnio 2,5 tysiąca aut miesięcznie, a w porównaniu z zeszłym rokiem stanowi wzrost aż o 24 proc. Największym zainteresowaniem cieszą się Toyoty - to aż 80 proc. sprzedaży. Bestsellerami są Corolla, Yaris, Auris oraz C-HR. Każdy z tych modeli często trafia do nowego kierowcy z oszczędnym napędem hybrydowym. Hybrydy to 29 proc. wszystkich sprzedanych samochodów.

Przed Pewnym Autem (i podobnymi programami) świetlana przyszłość. Mają na tyle dużo zalet, że coraz więcej Polaków będzie się nimi interesować. To świetna okazja na jeżdżenie wciąż nowym samochodem bez przejmowania się, że wpadniemy w pułapkę, kupując wadliwy egzemplarz. Dla konsumentów to znakomita propozycja. Nie dziwi, że korzysta z niej tyle osób.

Toyota Pewne Auto fot. Toyota