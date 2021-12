Najmodniejsza europejska marka samochodów z fotelami z Grójca. Specjalny zespół projektuje zaawansowane konstrukcje

Fotel fotelowi nie równy

Wbrew pozorom ogromną część naszego życia spędzamy siedząc – w biurze, na kanapie przed telewizorem, w restauracji, w kinie, a także w samochodzie. Dlatego nic dziwnego, że przywiązujemy do tej pozycji dużą wagę. Kupujemy wygodną sofę i polecane przez fizjoterapeutów biurowe krzesła, specjalne poduszki. Jednak, mało kto zastanawia się nad konstrukcją foteli w samochodzie. O ile przy modelach sportowych istotne jest wyprofilowanie i trzymanie boczne, o tyle w samochodach, z których korzystamy na co dzień, rzadko o tym myślimy. A to błąd, bo przecież w samochodzie często spędzamy długie godziny każdego dnia.

Praca u podstaw

W końcowym etapie montażu wnętrza samochodu, zanim do kabiny trafią siedziska i oparcia, musi powstać ich prototyp, który poddawany jest wymagającym testom. W każdym procesie produkcyjnym zanim powstanie finalny produkt, wiele projektów i prototypów jest kasowanych i nigdy się do nich nie wraca. Faurecia już na etapie tworzenia prototypów ma ekologiczne podejście i stosuje zasady zrównoważonego rozwoju poprzez recykling, nawet na etapie prototypów.

W obliczu niedoboru zasobów i rosnących cen surowców działaniem przedsiębiorczym jest redukcja kosztów poprzez używanie surowców mogących podlegać recyklingowi. Udział materiałów wtórnych np. z recyklingu stali, tworzyw sztucznych i aluminium wzrośnie już od 2025 roku. Projekty nowych modeli aut już dziś uwzględniają preferowanie stosowania materiałów wtórnych. Musi więc istnieć możliwość łatwego demontażu tych elementów, redukcja komponentów i grup materiałowych, zastosowanie monomateriałów we wnętrzu fotela, gdzie celem będzie ich powrót do systemu odzysku surowców wtórnych. Poza tym instaluje się zamknięty obieg materiałowy do produkcji narzędzi – tłumaczy Urszula Maurice z CS Prototypes Faurecii.

Faurecia fabryka fot. Faurecia

Ekologia ma znaczenie

Fotele produkowane w Faurecii są wygodne i bezpieczne, a sam proces ich projektowania i produkcji jest tak przemyślany, aby nie zanieczyszczać środowiska. W fabryce wykorzystywane są surowce wtórne, a w łańcuchu dostaw utrzymywane są wysokie standardy , tak aby produkcja i proces projektowania były jak najmniejszym obciążeniem dla Planety.

Obecnie trendem w branży motoryzacyjnej, wykorzystywanym również w Faurecii, jest dążenie do zrównoważonej przyszłości mobilności, gdzie podkreśla się aspekt elektrycznych napędów i redukcji emisji dwutlenku węgla w całym cyklu życia pojazdu począwszy od lat jego eksploatacji, aż po produkcję, a nawet projektowanie i budowa prototypów.

Doświadczenie z segmentu premium

Już od dłuższego czasu Faurecia zajmuje się produkcją foteli. Od początku roku nowoczesny zespół Complete Seat Prototypes współpracuje z BMW Group - grupą, która reprezentuje takie marki jak BMW, Mini, Rolls-Royce i BMW Motorrad. To wiodący producent samochodów i motocykli segmentu premium.

Obecnie Faurecia w swoim Centrum R&D w Grójcu rozpoczyna projektowanie i konstruowanie foteli dla marki Skoda. Zespół z bogatym doświadczeniem z zakresu innowacji, technologii, bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju zaprojektuje nowoczesne, bezpieczne, a przy tym ekologiczne fotele do samochodów osobowych. To pokazuje, że ekologiczny samochód to nie tylko taki, który zużywa mało paliwa, ale też (a może przede wszystkim) taki, który już na etapie kreślenia projektu może się pochwalić, że jest eko.